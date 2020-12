AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di venerdì 18 dicembre 2020:

Ore 10:30 – La Roma resta alla finestra per il Papu Gomez: stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport i giallorossi sono tra i club italiani interessati all’evoluzione della possibile rottura con l’Atalanta a gennaio.

Ore 9:20 – Offerta della Roma per Bryan Reynolds del Dallas FC: i giallorossi hanno proposto 7,5 milioni per avere il terzino 19enne. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:30 – Dan e Ryan Friedkin hanno esposto i loro piani per la Roma durante gli incontri di ieri con Malagò e Gravina: “Siamo qui per fare qualcosa di grande. Non siamo di passaggio, vogliamo investire su Roma e in Italia”. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

