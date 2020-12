Stadio della Roma, Friedkin non aspetta più: o arriva il via libera entro Natale oppure si cambia zona con un progetto “rapidissimo”

AS ROMA NEWS – Dan Friedkin muove i primi passi decisi verso la realizzazione dello stadio della Roma. E il texano ha già deciso le prossime mosse da effettuare da qui alle prossime settimane per provare a dare una svolta a un progetto che sembra essere impantanato nelle sabbie mobili della politica.

Stando a quanto rivela oggi il Corriere dello Sport, i Friedkin durante gli incontri istituzionali con Malagò hanno fatto sapere di non essere disposti ad aspettare ancora a lungo per lo stadio di Tor di Valle, che continua a vivere di promesse fatte dalla sindaca senza che però arrivino risposte ufficiali sul via libera all’impianto.

Il presidente della Roma ha fissato dunque dei paletti: se entro Natale non arrivano schiarite dal Comune e dalla Regione sul progetto originariamente studiato da Pallotta, allora il texano cambierà zona in cui verrà costruito l’impianto. Il progetto dunque sarà rifatto e sarà “rapidissimo” nei tempi di realizzazione, scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Fonte: Corriere dello Sport