“ON AIR!” – CORSI: “Prenderei subito Belotti, impressionante il fritto che dà”, GALOPEIRA: “Fa solo gol di confusione, ma che è un giocatore di calcio?”, BERSANI: “Ora la Roma è una squadra seria”, PRUZZO: “Ma come ha fatto l’Arsenal a liberarsi così di Mkhitaryan?”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Ieri la Roma vince tre a uno, ma è stato uno di quei pochissimi casi in cui, nonostante la vittoria, sono uscito dallo stadio non contento della prestazione della squadra. Mi è successo poche volte. C’era questa sensazione agrodoloce, da una parte la vittoria e il terzo posto, e dall’altra una prestazione che non mi aveva convinto. Ho visto cose che non mi sono piaciute. Poi però comincio a sentire i commenti, e sento che la Roma ha rubato questa partita, e allora ringrazio queste persone: in una serata dove avevo uno slancio di onestà intellettuale, riescono a caricarmi per la Roma in positivo…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Belotti sa fare solo gol di confusione, fa più chilometri per terra che per aria. Ma che è un giocatore di calcio quello? Ma hai preso tre gol, e mi fai il gallo…ma famme la paperella… A fine partita arriva il dirigente del Torino che c’ha sei punti, sta con un piede nella fossa, e parla dei punti tolti dalla Roma…ma la Juve per anni vi ha bullizzato! E a chi venite a rompere i co**ni? Alla Roma! Io vi do la mia parola d’onore, ieri sera ho chiamato alcuni amici per chiedere: ma sono io che ho visto altro, o quello che sto ascoltando è assurdo? Secondo me non c’è un disegno di Sky, ma c’è proprio qualche incompetente… De Grandis è notoriamente un laziale, Marchegiani ex torinista ed ex laziale fa il commento alla partita della Roma contro il Torino…. Loro non sono onesti. Davanti a Fonseca non hanno detto niente, hanno parlato di calcio…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Le cose sono andate come dovevano andare, al di là di qualche minuto di deconcentrazione, ma è perché domenica c’è l’Atalanta, ecco perché la Roma ha mollato. Era inutile rischiare un infortunio, o la stanchezza, trovo assolutamente normale questo piccolo calo nel finale. L’unica cosa che non mi convince è la difesa della Roma: Belotti ha fatto soffrire troppo lì dietro. Devo fare un mea culpa su Belotti, a me piacerebbe avere un giocatore che si ammazza così per la squadra. La Roma per ora non ha i soldi per comprare i campioni, non lo può fare, ma allora perchè non prendere Belotti? A me piacerebbe tanto averlo…Se gioca in una bella squadra come la Roma, non so quanto gol potrebbe fare qui. Io ci punterei su sto ragazzo, dà un fritto impressionante… Da solo ha messo in crisi tutta la difesa della Roma…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “A me annoia sempre parlare di arbitraggi, sia quando vanno a favore della Roma che quando vanno contro… Se andiamo sull’episodio, quello di Singo è fallo ma non è mai giallo, tanto più se si usava il buon senso. La Roma l’avrebbe vinta lo stesso? Penso di sì, ma non c’è la controprova. Per noi è più interessante vedere cosa c’è stato di buono e cosa no. In settimana ho visto lacune in tutte le squadre, e la Roma purtroppo ieri non ha fatto eccezione. La Roma nel secondo tempo si è completamente spenta, e questo non deve assolutamente accadere…Se il tiro di Bonazzoli entra, la partita ti si complica. La partita ieri mi è piaciuta così e così…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Il Torino è una squadra da ottavo-decimo posto, non da ultimo. Abisso è un arbitro scarso che continua a sommare errori su errori. Il fallo di Singo c’è, forse l’espulsione era severa. Ma non è che al 13′ minuto non si può espellere un giocatore. Se pensi che un fallo merita il giallo non è che non lo dai perchè sei al 13’… Villar? Ormai dobbiamo avere sempre il dubbio se giocherà titolare. Mkhitaryan? Meno male che ha giocato titolare ieri, ormai fa delle cose con una naturalezza che sembra stia giocando in allenamento. Pedro invece un po’ sottotono, ma non era possibile mantenere quel livello di inizio campionato per tutta la stagione…”

Dario Bersani (Rete Sport): “La Roma merita la sua posizione, anzi dovrebbe avere un punto in più di Verona. La Roma dopo il ko col Napoli ha reagito col Sassuolo, quando meritava di vincere nonostante l’inferiorità numerica. Poi a Bologna potevi segnare dieci gol, e ieri hai fatto il tuo. Mi sembra ormai una squadra seria, non so se dire affidabile, ma è diventata squadra. Fonseca ha ripreso saldamente il timone, ora deve fare delle scelte. Nelle rotazioni hanno avuto chance tutti, ma alcuni di questi non possono darti niente. Altri invece da Kardorp a Villar, hanno dimostrato di poterti dare una grossa mano…”

Marco Juric (Rete Sport): “Per la Roma sarà importante vincere a Bergamo. Quest’anno sarà fondamentale vincere gli scontri diretti. Col Napoli hai sbagliato tutto, però poi la squadra è tornata. Ora c’è un’abbondanza che permetterà a Fonseca di fare delle scelte, e speriamo che non sbagli contro l’Atalanta. Vedremo chi giocherà titolare domenica…”

Daniele Lo Monaco (Il Romanista – podcast): “Ieri fino al 3 a 0 non c’è stata partita in campo. Poi il Torino dopo il gol ha avuto un sussulto di orgoglio, ma ditemi tra di voi chi ha avuto paura ieri di non vincerla ieri sera. Per me tutto bene, solo note positive dalla gara di ieri. La Roma ha una rosa molto profonda, è nei fatti. E’ ovvio che se togli dieci giocatori e ne metti altri, il risultato è diverso. Ma se inserisci 3-4 giocatori, non si sente mai la differenza e questo è un aspetto di fondamentale importanza. L’Atalanta? Mi aspetto che la Roma vada lì a giocare e dia una prova di forza…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma deve avere la verifica di Bergamo. La prestazione di ieri è stata condizionata da un’espulsione che probabilmente era esagerata. L’Arsenal ha liberato un calciatore come Mkhitaryan, pur non avendo in rosa un calciatore di quella qualità, è una cosa incredibile…A me quei tre difensori messi così non mi convincono, Smalling non ha i piedi per fare il centrale. Secondo me lui è l’ideale per marcare Zapata domenica e non fargliela prendere. La Roma però deve ritrovare Dzeko, è fondamentale, ma la condizione tarda a tornare…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma da scudetto? Mi sembra troppo, così come il Milan, ci sono squadre più attrezzate. Ha meno rispetto a Juve, Inter e Napoli. La partita di ieri è stata falsata da un’espulsione eccessiva. Gli arbitri devono avere buon senso: se quello fosse stato il primo giallo ci poteva stare, ma come secondo no. La Roma è stata favorita, poi magari avrebbe vinto lo stesso perchè era superiore al Torino, ma la partita è stata falsata. Nel calcio non si sa mai, il Torino avrebbe dovuto avere il diritto di giocarsela… Pellegrini lo stiamo sottovalutando, mi sembra determinante ovunque lo metti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “La Roma avrebbe vinto lo stesso ieri, ragazzi… La Roma ne avrebbe fatto volentieri a meno, il secondo cartellino giallo è assurdo. Ma la Roma non ha colpa, non ha rubato niente, e la differenza era tale che i giallorossi avrebbero vinto lo stesso. Se la Roma dovesse vincere anche a Bergamo, allora sarebbe giusto fare altri discorsi, ora è prematuro… La Roma ieri non ha fatto una grande partita, non è stato un match giudicabile. Ibanez continua a fare un errore a partita, c’è poco da fare. E un errore a partita un difensore non se lo può permettere… La Roma può diventare la sorpresa del campionato, è una squadra che sta facendo risultati. Il gioco non sempre incanta, ma i risultati li fa e quello è fondamentale. Se la Roma esce con un pari da Bergamo sarebbe un buon risultato…Roma esclusa dalla lotta scudetto? No, non la escludo…”

Franco Melli (Radio Radio): “Non è giusto dire: “La Roma avrebbe vinto lo stesso…“. La Roma se avesse subito un torto del genere, ne parleremmo per un mese… La Roma ha preso sto Mkhitaryan che si sta rivelando quello che pensavamo fosse, sta rendendo anzi di più rispetto alle aspettative, è un’ira di Dio… Atalanta-Roma sarà rivelatrice, è uno snodo per l’ultimo salto di qualità, quello sbagliato a Napoli. Alla Roma dobbiamo chiedere una vittoria…”

Redazione Giallorossi.net