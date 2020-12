Roma, c’è l’offerta per Reynolds: 7,5 milioni per bruciare Juve e Milan

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma fa sul serio per Bryan Reynolds, terzino destro nemmeno 20enne dell’Fc Dallas. Si tratta dunque di un calciatore americano, una novità (o quasi) per i giallorossi, che in passato hanno avuto tra le proprie fila un certo Bradley.

La notizia dell’interesse per l’esterno 19enne statunitense era circolata ieri, ma oggi trova nuove conferme dalle pagine de Il Tempo (F. Biafora): la Roma avrebbe infatti già avanzato un’offerta di 7,5 milioni di euro al club americano. Una proposta decisamente alta per un classe 2001.

L’accelerata della Roma per Reynolds è volta forse a voler bruciare sul tempo le altre squadre interessate al terzino, seguito anche da Marsiglia, Milan, Juventus e Lione. L’esterno dell’FC Dallas ha un contratto fino al 2024 e già da cinque anni è nel giro delle giovanili delle nazionali USA.

Fonte: Il Tempo