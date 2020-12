Il piano dei Friedkin: “Non siamo di passaggio, vogliamo investire su Roma”

NOTIZIE AS ROMA – «Siamo qui per fare qualcosa di grande» sono in sintesi le parole che Dan e Ryan Friedkin hanno pronunciato a Giovanni Malagò prima e a Gabriele Gravina dopo nei colloqui avuti con i vertici dello sport e del calcio italiano.

Quella dei texani, scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci), è parsa quasi una dichiarazione di intenti: «Non siamo di passaggio, vogliamo investire sull’Italia e su Roma. Puntiamo alla crescita del calcio italiano», il virgolettato riportato oggi sul quotidiano.

I Firedkin hanno detto anche di avere l’intenzione di essere sempre molto presenti in città, al netto di alcuni spostamenti logistici. Non a caso erano anche all’Olimpico, sfingi immobili mentre la Roma si assestava sul posto di un campionato che non vuole padroni.

Fonte: La Repubblica