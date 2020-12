ROMA-TORINO 3-1, Il Messaggero: “Scalata Champions”, Corsport: “Giallorossi da scudetto”, Gazzetta: “Abisso disastroso”, Leggo: “Granata penalizzati”, Il Romanista: “Statece”

AS ROMA NEWS – Stavolta non è stata una prestazione da stropicciarsi gli occhi, ma il risultato c’è lo stesso: la Roma batte anche il Torino per 3 a 1 e la classifica si fa davvero interessante. I giallorossi salgono al terzo posto, a soli quattro punti dalla vetta.

I giornali oggi in edicola sottolineano più questo aspetto, partendo da Il Messaggero (U. Trani) che titola: “Scalata Champions, la Roma è terza“. I giallorossi sfruttano la grande chance: la vittoria di ieri permette loro di farsi largo tra le big e tornare in zona Champions. E con il punto meritato a Verora, adesso Fonseca starebbe davanti alla Juve a soli tre punti dal Milan capolista. “Il Torino partecipa, ma i giallorossi si comportano da grande squadra, sanno aspettare e colpire. Fonseca è lucido e fa attenzione a scegliere la formazione iniziale.“, scrive il quotidiano.

Leggo (F. Balzani), sottolinea soprattutto la prestazione di Mkhitatyan: “Micki il matador”, titola il quotidiano. L’armeno si inventa il gol del vantaggio e “spegne gli occhi rossi di un Torino ormai nel baratro e penalizzato da alcuni episodi”. In primis il doppio giallo in 15′ di Singo che costringe Giampaolo a giocarsi in 10 praticamente tutto il match e il gol del vantaggio di Mkhitaryan, che “nasce da un contrasto dubbio tra Mancini e Linetty che Abisso non va bemmeno a rivedere”, scrive il giornale.

“Il caso Abisso”, titola la Gazzetta dello Sport in prima pagina. “Arbitro disastroso, Toro subito in dieci per un rosso ingiusto a Singo e primo gol viziato da un fallo su Belotti“.

“Statece”, fa da contraltare Il Romanista oggi in edicola. “La Roma non brillante vince una partita difficilissima dal punto di vista nervoso. Al di là della prestazione e dell’incredibile quantità di commenti al veleno, facciamo tre gol e siamo terzi”, scrive in prima pagina il quotidiano. “La Roma sogna”, titola invece il Corriere dello Sport, che scrive: “Giallorossi da scudetto, a 4 punti dal Milan e a 3 dall’Inter. Bravi tutti, non era facile”.

