ROMA-TORINO 3-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma batte anche il Torino per 3 a 1 e vola al terzo posto in classifica. I giallorossi non giocano una grande partita, ma portano comunque a casa i tre punti, che era quello che contava stasera. Queste le pagelle del match:

Pau Lopez 5 – Pochi interventi, tutti banali. Fino a quando non commette un’indecisione abbastanza grave che ridà linfa vitale a un Torino ormai morto.

Mancini 6 – Tornato subito a discreti livelli dopo lo stop. Non disdegna qualche interessante sortita offensiva. Dal 46′ Kumbulla 6 – Così così. Soffre un po’ nel momento peggiore della squadra, ma se la cava.

Smalling 6,5 – Stasera deve subito affrontare un cliente scomodo come Belotti, lui se la cava piuttosto bene.

Ibanez 6 – Stasera non ruba l’occhio, ma gioca una partita attenta e senza sbavature.

Bruno Peres 5 – Cicca un pallone che grida vendetta tutto solo in area quando il risultato era ancora di zero a zero. Poi giochicchia. Dal 46′ Karsdorp 6 – Ha più gamba e fisicità del brasiliano,

Veretout 6,5 – Cecchino infallibile dal dischetto, stasera fa nove rigori messi a segno su nove in giallorosso. Non è affatto poco. Poi solita partita di sostanza, con diversi palloni riconquistati in mezzo al campo.

Villar 7 – Nasconde la palla agli avversari. Impressionante la facilità con la quale si libera sempre del diretto avversario e la rapidità con la quale serve il pallone al compagno quando viene contrastato. Sta diventando un giocatore unico in rosa. Dal 59′ Pedro 5 – Entra male in campo, e questo sorprende non poco. Non sta vivendo un gran periodo di forma.

Spinazzola 7 – Non fa più notizia il suo sette in pagella. Semmai fa notizia quando scendo sotto a quel livello. Ormai sfodera prestazioni in fotocopia, tutte in bella. Dal 70′ Calafiori 5,5 – Non benissimo stasera. Corre a vuoto e sbaglia quasi tutto.

Pellegrini 6,5 – Si vede poco nel primo tempo. Nella ripresa si riscatta segnando un gol bello e importante per la vittoria finale. Ma può fare di più.

Mkhitaryan 7 – Stesso discorso fatto per Spinazzola. Segna un gol spettacolare per potenza e tecnica. Ma è nell’interezza del match che fa la differenza. Tira il freno nella ripresa.

Dzeko 5,5 – Dopo Bologna sperava di essersi tenuto qualche gol per stasera, ma così non è stato. Dal 59′ Borja Mayoral 5,5 – Bravo in occasione del gol di Pellegrini, molto meno bravo quando sbaglia tutto solo il gol del poker.

FONSECA 6 – La partita di stasera è stata condizionata dall’espulsione di Singo, ma giocare undici contro dieci per quasi tutta la partita falsa un po’ il senso della prestazione. Resta comunque una vittoria meritata e un terzo posto altrettanto sacrosanto. Ora il test della verità contro l’Atalanta.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini