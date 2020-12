FONSECA: “La cosa più bella di stasera sono i tre punti. Non mi è piaciuto il finale di partita. Importantissimo avere i Friedkin vicino”

AS ROMA NEWS – Mister Paulo Fonseca, allenatore della Roma, commenta a caldo il risultato del match che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro il Torino. Di seguito tutte le dichiarazioni del tecnico portoghese ai microfoni delle varie emittenti televisive.

PAULO FONSECA A SKY SPORT

Tanti elementi positivi: cosa le è piaciuto di più?

I tre punti, era l’obiettivo principale vincere questa partita. Sapevamo non era una partita facile ma abbiamo vinto e lo abbiamo fatto bene, abbiamo gestito la partita ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo fatto 3 gol e abbiamo vinto.

Si aspettava tornasse il miglior Pellegrini?

Si per me è stato sempre bene, oggi ha fatto una buona partita e un bel gol.

Il terzetto difensivo di oggi è il migliore a disposizione? Cosa non le è piaciuto oggi, forse la parte finale?

Si sono d’accordo, non abbiamo gestito al meglio la parte finale della partita. Avevamo un giocatore in più e non abbiamo gestito bene la palla dando loro la possibilità di avvicinarsi all’area. Non mi è piaciuto che abbiamo subito gol da una squadra in 10 e non mi è piaciuto come abbiamo gestito il finale di partita. Sui difensori, è importante il ritorno di Mancini e di Smalling, a fine primo tempo non ho voluto rischiare Mancini perché era ammonito ma sono soddisfatto.

È uno spreco far ruotare Pellegrini, Pedro e Mkhitaryan?

Abbiamo la possibilità di far giocare Pellegrini in due posizioni, Villar ha giocato bene e ha meritato di giocare oggi. Abbiako fatto una buona partita con il Bologna e quindi ho deciso di non cambiare oggi ma Pellegrini puó fare tutte e due le posizioni.

Si sente al livello delle primissime?

Siamo soddisfatti per la classifica ma siamo molto lontani dalla fine del campionato, adesso dobbiamo pensare alla partita difficile contro l’Atalanta.

Vi ha aiutato tanto la presenza dei Friedkin?

Si è importantissimo per noi che i Friedkin sono molto vicini alla squadra tutti i giorni, è importantissimo sentire il loro sostegno per la squadra. Per me è molto positivo.

Zaniolo? Quando tornerà?

Dobbiamo aspettare il tempo giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene ma ci sono tempi da rispettare.

PAULO FONSECA A ROMA TV

Vittoria importante, quanto è soddisfatto della prestazione?

Sono più soddisfatto del risultato. Era importante vincere, abbiamo fatto una partita per vincere e abbiamo meritato. Abbiamo gestito, ma negli ultimi 15′ non abbiamo gestito nel miglior modo. Il Torino arrivava più vicino alla nostra area e non mi è piaciuto il gol preso.

Merito del Torino e colpa della stanchezza della Roma?

Non abbiamo gestito bene, al squadra era lontana nel momento della pressione del Torino. Non dobbiamo perdere la palla e dobbiamo far girare il pallone più velocemente.

Come mai la squadra non prendeva le distanze sull’avversario?

Non mi è piaciuta la nostra pressione nel primo tempo. Dobbiamo fare meglio le pressioni, principalmente questo, non abbiamo avuto l’aggressività che dobbiamo avere contro un avversario come il Torino.

Dopo il terzo gol la squadra è calata come attenzione: ci sta o mai abbassare la guardia?

Non possiamo abbassare la guardia. Penso che dopo il terzo gol la squadra non è stata aggressiva, ha lasciato giocare il Torino. Con un uomo in più e in vantaggio dobbiamo avere la palla e gestire la partita con la palla. Il Torino ha iniziato a pressare più alto.