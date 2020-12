GIAMPAOLO: “Abbiamo giocato con orgoglio e dignità. Singo? Espulsione regalata, le dinamiche vanno capite”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Marco Giampaolo, allenatore del Torino, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel match di campionato che si è appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico dei granata ai microfoni di Sky Sport:

Toro vivo sempre anche in inferiorità numerica…

Siamo in difficoltà è evidente ma la squadra è stata in partita 75 minuti in 10 contro una squadra forte che ha qualità nel palleggio. La squadra ha giocato con orgoglio, dignità e attenzione cercando di non sottovalutarla perché hai tutto da perdere e niente da guadagnare. Tra 48 ore rigiochiamo e quindi si aggiungono tante difficoltà a quelle che già abbiamo ma non dobbiamo cercare alibi.

Ad Abisso cosa rimprovera?

Io non parlo mai con gli arbitri, ho grande rispetto per loro. L’episodio di Singo l’ho visto, stiamo facendo un’azione offensiva e non difensiva, era già ammonito e le dinamiche vanno capite. Quella è un’ammonizione regalata e gratuita. La squadra non era partita male, aveva la verve giusta poi é già difficile in 11 figuriamoci in 10.

Perché hai fatto tanti cambiamenti? Hai visto nei tuoi senso di appartenenza e unione oggi?

Si molte volte devi cambiare perché devi cambiare gli schemi sennò le cose ristagnano. Ho alzato il livello di attenzione ho fatto 4-5 cambi ma non taglio le teste, bisognava solo interrompere il trend e risvegliare qualcosa. La squadra ha fatto il suo.

Cambi di natura comportamentale?

Io non posso dire che i ragazzi sul piano comportamentale sbagliano, noi abbiamo altri problemi che vanno risolti.

Sul discorso portiere diventa più complicato. Come li gestisce?

In questo momento dovevo cambiare qualcosa. Sirigu rimane un portiere forte ma ci sono momenti in cui devi cambiare il trend poi i valori rimangono. Saltare una partita non fa male a nessuno, magari alzi il livello di attenzione ma non mi riferisco solo al portiere. I ragazzi che hanno giocato dall’inizio mi hanno dato buone risposte, devi anche pulire delle scorie in questi momenti quando in alcun giocatori ci sono paure e troppe responsabilità.