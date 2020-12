SMALLING: “Quest’anno ci crediamo molto di più. Puntiamo ad arrivare tra le prime quattro, ma non ci poniamo limiti”

AS ROMA NEWS – Chris Smalling parla a Sky Sport al termine del match giocato contro il Torino. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Come stai?

“Mi sono sentito bene, ho avuto qualche crampo a fine partita”.

Solo una sconfitta per la Roma nelle ultime 20. State crescendo molto?

“Abbiamo cambiato molto e abbiamo avuto una rivoluzione, questa ha portato a una trasformazione in positivo della squadra”.

Una differenza tra quest’anno e lo scorso anno?

“Ci crediamo molto di più e abbiamo avuto molto più tempo per conoscerci”.

Firmeresti per il quarto posto o pensi più in grande?

Puntiamo alle prime quattro ma non ci poniamo limiti e cerchiamo di batterci per arrivare al vertice.