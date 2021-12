Il Sassuolo vuole Felix, la Roma riflette sul prestito. Toro in pressing su Kumbulla

AS ROMA NEWS – Novità importante sul fronte cessioni in casa Roma, che è per certi versi una sorpresa, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina): il giovane e promettente Felix Afena-Gyan potrebbe esser mandato a giocare in prestito a gennaio.

Il Sassuolo, ceduto Boga, ha messo nel mirino il velocissimo attaccante ghanese per rimpiazzarlo: la Roma ci sta pensando.

Per quanto le altre operazioni in uscita, il terzino americano Bryan Reynolds interessa al Bruges, mentre Borja Mayoral piace a Fiorentina e Crystal Palace.

Il Cagliari ha chiesto in prestito Calafiori e la Roma è ben disposta: si attende una risposta dal ragazzo. Occhio al Torino che preme per avere Marash Kumbulla: ad oggi però non c’è accordo economico tra i club.

Fonte: Il Messaggero