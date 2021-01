Il silenzio assordante dentro Trigoria

EDITORIALE – Va bene il basso profilo, ma forse ora si sta esagerando. La figuraccia di ieri sera merita una presa di posizione da parte della club. Che siano i Friedkin o Tiago Pinto a parlare poco importa. Ma qualcuno deve dire qualcosa. Perchè il silenzio che proviene dalla dirigenza giallorossa è assordante.

La gente è stanca di assistere ogni anno alla stessa storia: arriva gennaio, e la squadra crolla. Si ritorna a parlare di allenatore in bilico, di possibili successori, di partite decisive per le sorti tecniche del club. La tifoseria, o almeno una larga parte di essa, ha bisogno di essere rinfrancata. Di sentire che c’è una proprietà solida che ha programmi e idee chiare.

Ecco perchè il silenzio che c’è dentro la Roma è un pericoloso segnale di debolezza che viene mandato verso l’esterno. Intendiamoci, il fatto di fare poche chiacchiere e di far trapelare il meno possibile dalle mura di Trigoria è un fatto positivo, ma questo non deve essere confuso con l’assenza di una comunicazione forte.

I Friedkin si sono dimostrati molto presenti nella vita del club, e questo è apprezzabile, ma è arrivato il momento che si facciano sentire. Anche solo per dare forza a un Fonseca ormai fragilissimo (se è con lui che vogliono andare avanti) e spiegare quali sono i programmi della società per far sì che certi sbagli (clamorosi e inaccettabili) non vengano mai più ripetuti. Dopo lo scempio a cui abbiamo assistito ieri è necessario che arrivi almeno un segnale di fumo da dentro Trigoria. Attendiamo fiduciosi.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini