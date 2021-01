“ON AIR!” – PIACENTINI: “Una vergogna, Fonseca doveva dimettersi”, CORSI: “Spalletti da ridere, subito l’accoppiata Totti-Allegri”, GALOPEIRA: “La Roma è tornata indietro di 15 anni”, PRUZZO: “E’ andato tutto in malora”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Spalletti è stato cacciato con ignominia da Trigoria, e ora invece i tifosi se gli dici di Spalletti impazziscono. Se il problema è Fonseca, mandiamolo via e risolto il problema. Io preparo i Friedkin al piattino che gli stanno preparando quelli che gli dicevano che erano sempre presenti, che erano imbattuti all’Olimpico, gente a cui non frega un caz*o di quello che fanno i Friedkin. Questi ora cominciano a dire “società assente, società di incompetenti”. Ora però non hanno più il capro espiatorio di Pallotta. Non se se i Friedkin sanno che si sta per abbattere su di loro un temporale, perchè questo succederà. Della partita di ieri che vogliamo dire, siamo stati battuti dallo Spezia B. Occhio a Italiano, che è un gran bell’allenatore. La difesa di ieri dello Spezia era da serie B, e il fatto che la Roma sia riuscita a segnare solo due gol a quella difesa lì è inaccettabile…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Mai viste due partite perse, sia in campo che fuori. Lo Spezia può decidere come Ora molto probabilmente pagherà l’allenatore, se non oggi nei prossimi giorni, al prossimo passo falso. Però subito dopo un briciolo di dignità di qualcuno che deve dire: “Questo è il mio mandato”, dovrebbe averlo. E’ cambiata la proprietà, ma non cambiano le cose. Se la Roma avesse persa in campo ce la saremmo aggiustata tra di noi, ma il fatto di aver perso pure a tavolino ci fa prendere in giro da tutto il mondo. Non si può non sapere che Diawara non poteva essere in lista, e non si può non sapere che non si possono fare sei cambi. Se col Verona Fonseca poteva essere meno colpevole, ma le regole di ieri doveva saperle… Il vero problema i tifosi della Roma non l’ha capito, io cinque mesi fa vi dicevo: “Attenzione, la Roma è tornata indietro a Trigoria di 15 anni“. Ve lo ricordate o no?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Non so veramente più che dire… Fonseca deve andare immediatamente a casa, ma senza livore. Ma avete visto la scena? Pellegrini che gli diceva che era il sesto cambio, e lui che guardava la panchina senza parlare. Lo sbaglio lo fa di nuovo Gombar, ma Friedkin non doveva mandare via chi sbagliava? Fonseca porello non sa proprio dove sta, non ha capito niente, guardava come se fosse un cretino… Ma come si fa, il sesto cambio… Dobbiamo farci prendere per il cu*o da tutta Italia. Ma pure sti Friedkin, ma una parola su questo scempio che sta succedendo su questa squadra da quando ci sono loro la vogliono dire o no?… Lo sapete chi è Gombar? Un rimasuglio della Roma di Pallotta, e i Friedkin lo dovevano mandare via… Spalletti? Ma non scherziamo, so che ne hanno parlato ieri sera, sarebbe da ridere. L’accoppiata ideale è Totti-Allegri, il primo che pensa alla squadra e il secondo che allena…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “E’ l’ennesima vergogna. Roma-Spezia del 2015 era stato il punto più basso della storia della Roma, ieri è stata addirittura peggio di quella, si è veramente toccato il fondo. I commenti dei tifosi andrebbero letti e spiegati dentro Trigoria a chi della Roma non sa nulla. Non ci si rende conto che non si può andare davanti a una telecamera a dire quello che ha detto Fonseca: ma hai messo sei cambi facendo una figuraccia interplanetaria! Per dignità avrebbe dovuto dimettersi, fai almeno il gesto. Ma dove siamo arrivati… Io penso che per il cambio in panchina si aspetterà sabato, e temo che davanti a un risultato positivo si continuerà così…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se puoi avviare subito un progetto con Sarri o Allegri, meglio cambiare subito. Ma se non puoi farlo ora, va bene pure De Rossi per sei mesi e poi lo fai a giugno. Ricordiamoci che sei mesi vanno pagati a un allenatore, e magari a giugno un allenatore ti costa meno, perchè sta aspettando di rescindere. Non lo so, sono soluzioni, non è l’ideale, ma ci si può anche pensare… Se si rischia di rinunciare a questa stagione facendo così? Ma io ho veramente poche speranze per questa stagione…”

Dario Bersani (Tele Radio Stereo): “Ieri abbiamo visto per 30 minuti di partita senza senso, del tutto inutili, perchè dopo quel sesto cambio la partita era già segnata. Ma vi rendete conto, io non mi capacito… La giornata di oggi purtroppo non è un inedito, tocca mantenere i nervi saldi…”

Marco Juric (Tele Radio Stereo): “Io penso che non succederà nulla. Una decisione sarebbe dovuta arrivare ieri sera, o al massimo stamattina. Ma se non è stato deciso per il cambio di allenatore, credo proprio che si andrà avanti con Fonseca…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa partita doveva essere quella del riscatto, e invece è andato tutto in malora, ora bisogna resettare tutto e ripartire. C’è ancora il tempo per raggiungere l’obiettivo, ma vanno valutati bene i giocatori per non ripetere gli errori. In due partite hai perso le certezze che avevi avuto nelle venti precedenti. Fonseca deve fare la voce grossa con il gruppo, se ha ancora il peso giusto nei confronti della squadra. Io continuerei ancora con Fonseca, ma gli va dato un ruolo importante in questo momento, e si devono chiarire alcuni aspetti del gruppo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “I Friedkin parlano poco all’esterno, ma molto dentro Trigoria. Mi raccontano che Fonseca sia uno bravo a preparare le partite, ma pecca un po’ con gli esclusi, non li coccola e poi si adagia troppo quando le cose vanno bene invece di insistere a tenere alta la tensione del gruppo…La Roma deve fare all-in su Massimiliano Allegri, qui c’è bisogno di qualcuno che questi qui li controlla, li scuote. Serve un allenatore un po’ diverso…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sabato la Roma può anche vincere, ma diventa una partita difficilissima perchè stavolta l’affronterai con loro che giocheranno con tutti i titolari, e può diventare un impegno ostico vista come è andata ieri. I sei cambi? Pensate se la Roma fosse riuscita a portare a casa il 3 a 3 e magari vincere ai rigori, sapete oggi che sarebbe successo…Ma come si possono cambiare sei giocatori, ragazzi, ma non scherziamo…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Ancora con Fonseca? L’errore di ieri dovrebbe essere sufficiente a sollevarlo dall’incarico. Quanto tempo è passato prima che entrasse il sesto giocatore, lui ha avuto tutto il tempo per rendersene conto. C’era Pellegrini che gli diceva che era il sesto cambio. Lui in quel momento ha dimostrato un limite che un grande professionista non può avere, e quindi va sollevato dall’incarico…non può allenare la Roma…”

Redazione Giallorossi.net