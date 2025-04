IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Dopo il pari nel derby credete ancora al sogno Champions?

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il pareggio nel derby ha lasciato un retrogusto amaro in casa Roma. L’ 1 a 1 contro la Lazio, se da un lato ha evitato una sconfitta pesante, dall’altro ha complicato ulteriormente la rincorsa al quarto posto, ora distante cinque lunghezze a sei giornate dalla fine del campionato.

I giallorossi sono chiamati a un finale di stagione perfetto per sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League, ma i segnali arrivati nelle ultime settimane – complice l’assenza di Dybala e una condizione fisica in calo – non sono tra i più incoraggianti.

Tutto è ancora possibile, certo. Ma servono sei partite al massimo, e magari qualche passo falso delle rivali. E voi come la vedete? La Roma può ancora farcela ad agguantare un posto tra le prime quattro?

