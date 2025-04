Roma a caccia dei gol, contro il Verona Ranieri prepara le due punte

AS ROMA NOTIZIE – Un dilemma che si ripete ogni settimana. Claudio Ranieri lo ha ammesso senza giri di parole: la tentazione di schierare Shomurodov e Dovbyk insieme lo assale regolarmente, almeno fino al venerdì. Poi la prudenza prende il sopravvento. “So che con due punte siamo più ficcanti, più verticali – ha detto il tecnico – ma se poi devo cambiare qualcosa, non ho alternative davanti. È l’unico freno che ho prima delle partite”.

Eppure, i numeri e le sensazioni gli danno ragione: ogni volta che i due sono stati in campo contemporaneamente, la Roma ha trovato più soluzioni offensive. Anche nel pari contro la Lazio è stato proprio l’assetto a due punte a spianare la strada al gol di Soulé, arrivato sfruttando gli spazi aperti dalla presenza contemporanea di Dovbyk e Shomurodov.

Ma come farli coesistere al meglio? L’ucraino è un finalizzatore puro, da servire in profondità, mentre l’uzbeko ama partire qualche metro più indietro, cucire il gioco e mandare in tilt i marcatori avversari. Una coppia sulla carta complementare, che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa all’Europa. E Ranieri, in vista di Roma-Verona, ci sta seriamente pensando: il tempo stringe e la Roma ha bisogno di gol, punti e certezze.

Fonte: Gazzetta dello Sport