IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Shomurodov con Dovbyk, è la soluzione giusta per la Roma?

AS ROMA NOTIZIE – La Roma fatica tremendamente a trovare la via del gol. Un problema che si trascina da settimane e che rischia di diventare un macigno in vista del rush finale della stagione. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente la situazione è arrivato l’infortunio di Paulo Dybala, fermato da una lesione al tendine che lo terrà lontano dai campi per un periodo ancora da definire. Un’assenza pesantissima, sia per qualità che per imprevedibilità.

Con il numero 21 ai box e la squadra a secco di idee (e reti), in molti invocano un cambio di rotta tattico: perché non provare a giocare con due attaccanti puri? Shomurodov e Dovbyk – sulla carta una coppia inedita, ma complementare – potrebbero offrire soluzioni diverse e mettere in difficoltà le difese avversarie, soprattutto in partite bloccate dove serve fisicità e profondità.

Il dilemma è servito: meglio insistere con il solito modulo o rischiare il doppio centravanti?

