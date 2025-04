FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non dorme mai. Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: aggiornamenti minori ma interessanti, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale. Notizie flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:40 – Solet, duello Roma-Napoli

Su Oumar Solet le prime squadre a muoversi sono la Roma e il Napoli, in un derby di mercato che potrebbe riguardare anche Lucca e Paixao. Il francese, arrivato a Udine a parametro zero, è già pronto per il grande salto e per questo ha poco affidato la sua procura alla Unique Sports Group, agenzia cura anche gli interessi di Saelemaekers.

Ore 9:30 – Matias Soulè compie 22 anni

L’attaccante argentino Matias Soulè compie oggi 22 anni e la Roma ha voluto fargli gli auguri di compleanno con un tweet appena apparso su X.

Ore 8:40 – Dovbyk e Pellegrini, decide il nuovo allenatore

Non solo Lorenzo Pellegrini: anche il futuro di Artem Dovbyk dentro la Roma sembra essere incerto. L’attaccante ha convinto a metà, e la sua permanenza nella Capitale sarà decisa dal prossimo allenatore. (Il Messaggero)

Ore 8:00 – Tornano a splendere le targhe di Re Cecconi e Di Bartolomei

Le targhe dedicate ad Agostino Di Bartolomei e Luciano Re Cecconi, rispettivamente capitano della Roma dell’83 e mediano della Lazio del ’74, sono tornate a brillare dopo il degrado segnalato a inizio aprile. Il Comune ha provveduto a ripulirle, restituendo loro la dignità che meritano, dopo essere state annerite dallo smog e divenute illeggibili.

IN AGGIORNAMENTO…