Il derby visto dal campo, Pellegrini a Romagnoli: “Nun fa er pajaccio”. Ranieri urla ai suoi: “C’abbiamo paura di fare tutto!”

AS ROMA NEWS – In Italia non c’è niente come il derby di Roma. Per spettacolo, atmosfera, passione. Lo capisci appena entri: è una serata diversa. Il primo tempo è bloccato, nervoso, e alla fine si giocheranno solo 49 minuti effettivi su 96. Ogni contatto è un pretesto per protestare. Paredes si prende un giallo ingenuo per un buffetto a Zaccagni. Castellanos reclama: “È rosso!”. Guendouzi mima una gomitata, Rovella accusa: “Mani in faccia, non si può fare”. Sozza, l’arbitro, ci prova col dialogo. Ma ogni azione sembra una guerra di nervi.

Romagnoli cade dopo una spallata e urla: “Ma non vedi che mi viene addosso?”. Pellegrini lo riprende alla romana: “Nun fa er pajaccio”. Risposta pronta: “Ma vedi d’annatene va”.

In panchina Ranieri è tutt’altro che tranquillo. Ha scelto un 4-1-4-1 a sorpresa, ma vede una squadra bloccata, timorosa. Sbottando con lo staff: “C’abbiamo paura di fa tutto! Dobbiamo giocare in avanti!”. Ma la Roma rimane bassa, e ogni retropassaggio è un’agonia per lui.

Poi arriva la beffa. Ranieri intuisce il pericolo: “Blocco, Bryan, il blocco!” Ma la Lazio segna proprio così. Romagnoli esulta sotto la curva, assist di Luca Pellegrini. Due romani, laziali, cresciuti però nella Roma. Ironia del destino. A centrocampo, l’altro Pellegrini protesta: c’è un tocco su di lui all’inizio dell’azione. Il VAR conferma: tutto regolare.

Il clima resta teso. Marusic sbaglia su Saelemaekers, che reagisce con un colpo a Gigot. Scoppia il caos. Soulé e Rovella si spintonano, e il laziale lo schernisce: “Piangi, piangi”. Sozza li richiama con tono deciso: “Non mi piace sta roba, non rovinate la partita”. I due si stringono la mano.

Nel secondo tempo la Roma cambia volto. Tiene bassa la Lazio, sfiora il pari con Mancini, ma Mandas compie un miracolo. Il difensore, rientrando, dice a Zaccagni: “Che parata oh”. Lui sorride: “È un gatto”. Poi, il pari. Soulé, all’esordio da titolare in un derby, inventa un gol da Dybala. E proprio la Joya, infortunato ma in panchina per stare vicino al gruppo, lo abbraccia forte. L’ultimo prima di ricominciare.

Finisce 1-1. Un punto a testa, poco guadagnato, ma forse tanto evitato. Ranieri, all’ultimo derby da allenatore della Roma, saluta Romagnoli con stile parlando del posto in Europa: “Auguri anche a voi, ce lo combattiamo”.

