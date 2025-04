Stadio a Pietralata, il comitato chiede il sequestro dell’area: “Bosco da tutelare”. E spunta la relazione del presidente degli agronomi del Lazio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo fronte d’opposizione sul progetto del futuro stadio della Roma. Il comitato Monti Pietralata ha presentato un’istanza alla Procura per chiedere il sequestro dell’area compresa tra via dei Monti Tiburtini, via degli Aromi e via dei Monti di Pietralata, dove dovrebbe sorgere la Curva Sud del nuovo impianto giallorosso. Secondo indiscrezioni, la versione definitiva del progetto potrebbe essere presentata in Campidoglio il prossimo 21 aprile, giorno del Natale di Roma.

Alla base della richiesta, una consulenza firmata da Corrado Falcetta, presidente degli agronomi del Lazio. Nella relazione si afferma che quella zona rappresenta un’area boschiva estesa circa un ettaro e mezzo. «Questo spazio è un sistema vivente complesso e permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi», ha scritto l’esperto, sottolineando come l’area rappresenti «un nucleo paesaggistico rilevante».

Va ricordato che l’intero progetto dello stadio si estende su circa 14 ettari: l’area indicata nella relazione riguarda quindi solo 1.500 metri quadri. Tuttavia, se la Procura dovesse accogliere l’istanza – presentata dall’avvocato Walter Aronica – i tempi di realizzazione dell’opera potrebbero slittare in modo imprevedibile.

L’indagine della Procura

La richiesta di sequestro arriva mentre è ancora in corso l’inchiesta avviata dal pm Stefano Pizza, attualmente senza indagati. L’indagine mira a ricostruire i passaggi dell’iter amministrativo che ha portato al via libera per l’avvio del progetto.

Già a gennaio, il pm aveva incaricato la polizia municipale di verificare se l’area fosse effettivamente boschiva e dunque sottoposta a vincoli. I vigili hanno indicato come consulente Flavio Pezzoli, vicepresidente dell’Ordine degli agronomi. Il magistrato ha approvato la nomina, ma la scelta è stata contestata dal comitato, che ha sollevato dubbi sull’imparzialità di Pezzoli, essendo quest’ultimo responsabile marketing del CAR, società partecipata al 28% dal Comune di Roma.

Anche il Campidoglio indaga

A confermare le incertezze sull’area è intervenuto lo stesso Campidoglio. Il 19 marzo, il dipartimento Ambiente ha avviato un’indagine interna per verificare la reale natura del terreno. Questa volta, l’amministrazione si è affidata a propri agronomi. L’iniziativa è scaturita da una nota della Roma, in cui si segnalava la possibile presenza di una “area boschiva” proprio nel punto dove dovrebbe essere realizzata la Curva Sud.

Fonte: Corriere.it