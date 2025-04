Lazio, Lotito: “Derby dominato, la Roma ha fatto solo un tiro. Col Bodo ci giochiamo la stagione”

AS ROMA NOTIZIE – Settimana ad alta tensione per la Lazio e per Claudio Lotito, tra il derby pareggiato con la Roma, gli scontri tra tifosi e l’Europa League che incombe. Il presidente biancoceleste, intervenuto alla presentazione della maglia speciale realizzata con la Croce Rossa, ha tracciato il quadro della situazione.

“Potete immaginare quale sia l’attesa: per noi è un momento fondamentale in cui ci giochiamo gran parte della stagione. In Norvegia, tra sintetico e neve, non siamo riusciti a esprimere il nostro valore. Speriamo di farlo giovedì, è una gara che rappresenta gran parte degli sforzi fatti finora”.

Non poteva mancare un riferimento al derby appena archiviato: “Sul campo abbiamo dominato. Loro hanno fatto un solo tiro in porta, ma il merito non è stato premiato”.

Più dei novanta minuti, a far discutere è stato però il contorno extra-calcistico. E qui Lotito si scalda: “Sono stato tra i primi a combattere certi fenomeni, ma dobbiamo distinguere tra i tifosi veri e i delinquenti. C’è gente che si finge tifosa ma è solo criminale abituale: queste persone vanno isolate e sbattute in galera. Non hanno nulla a che vedere col calcio”.