“ON AIR!” – ROSSI: “L’allenatore? Non sarei sorpreso se l’ultimo a saperlo fosse Ranieri”, CORSI: “Comincio a pensare ad Allegri”, PIACENTINI: “E’ il nome che metterebbe d’accordo i tifosi”

David Rossi (Rete Sport): “Faccio davvero fatica a trovare entusiasmo per Roma-Verona. Ho il terrore che a forza di lottare per arrivare in Europa, finiamo per arrivare in Conference, che sarebbe la punizione peggiore e il tifoso della Roma non se lo merita. di vedere la Roma giocare giovedì sera su campi sperduti e a distanze spesso siderali… Allenatore della Roma? I giornali oggi prendono tempo. Chi lo sa il nome? La risposta che sto per darvi sintetizza la mia preoccupazione per questa situazione: lo può sapere Ghisolfi…capito che voglio dire? Il nome dell’allenatore lo sa Ghisolfi, o su proposta di Dan e Ryan o su proposta sua…Non sarei sorpreso se l’allenatore fosse stato scelto dai Friedkin, fosse stato comunicato a Ghisolfi e Ranieri fosse l’ultimo a saperlo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io credo che Allegri sia l’allenatore preferito dai tifosi, che metterebbe più o meno tutti d’accordo. Lui non è un usato sicuro, è proprio tanta roba. E’ quello che racchiude meglio di tutti una serie di caratteristiche che una squadra che vuole diventare grande deve avere. E’ uno che ha vinto in condizioni differenti, tatticamente non è un talebano, è uno che sa anche valorizzare i giovani, e che con la rosa della Roma potrebbe fare un buon lavoro. Controindicazioni? E’ sempre stato abituato a lavorare in società ben strutturate…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Su Dovbyk la Roma fa bene a lasciare ogni decisione al nuovo allenatore. Non sappiamo chi sarà e che calcio ha in mente di fare. Magari predilige una prima punta con caratteristiche diverse da quelle di Dovbyk, e siccome lui ha un mercato internazionale interessante, potresti venderlo per andare poi a trovarne uno più confacente ai desideri del nuovo tecnico. O magari prendi lo Spalletti di turno che ti dice: “Questo con me, inserito in un certo contesto di gioco, farà 30 gol“…”

Roberto Bernabai (Rete Sport): “La Champions non penso possa essere più un obiettivo, ma sarebbe importante centrare la qualificazione all’Europa League, una meta che nessuno pensava di poter raggiungere. Se farei lo scambio Abraham-Saelemaekers? Un attaccante secondo me ha più valore di un esterno. E Tammy sta facendo bene ultimamente, è un giocatore che una sua valenza e secondo me ha mercato in Inghilterra…Saelemaekers non vale assolutamente 25 milioni, non scherziamo… Pellegrini? Capitolo ormai, chiuso, è impresentabile. Dovrebbe essere centrale, ma nel derby ha toccato il primo pallone dopo 15 minuti…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Se il Milan si accontenta di Abraham per l’anno prossimo, allora arriveranno ancora dietro alla Roma. E secondo me va a cadere anche l’Atalanta, almeno lo spero…Se la Roma fa uno sforzo può entrare in Champions. Io sto pensando ad Allegri, perchè non sembra andare da nessuna altra parte. Lui se deve prendere una situazione, la deve prendere adesso. Secondo me è un’opzione importante…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Allenatore? Secondo me è già stato individuato, penso sia già stato tutto fatto. Io avevo previsto l’annuncio dopo il derby, specie se non fosse andato bene, ma dipende pure se si tratta di un tecnico libero, altrimenti dovresti comunque aspettare la fine della stagione. Ma a prescindere dal profilo dell’allenatore, bisogna risolvere un problema strutturale, perchè qua i miracoli non li fa nessuno: la Roma continua ad arrivare sempre al sesto-settimo posto…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Svilar è diventato un portiere maturo, e per questo temo che possa venire qualcuno a romperci le scatole…Io Tiago Pinto l’ho criticato parecchio, non era il mio ds preferito, ma con Svilar ha fatto veramente una gran cosa, ce lo ha portato a zero… Se pensiamo agli uomini mercato per la prossima estate, io penso che non usciamo da questi tre nomi: Svilar, Ndicka e Konè…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “A parte il romanticismo di avere uno stadio della Roma, che sarà la nostra casa, bisognerebbe capire che è necessario avere un impianto di proprietà. Al di là dei boschi, dei picchi, dei gatti, delle tribunette e del rischio idrogeologico. Ma ragazzi, sono andati a piantare alberi nuovi per far vedere che lì c’era un bosco…ma che paese è? Che gente è? C’è qualcuno che trama? Perchè c’è questo ostracismo?…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Oltre a Dovbyk, alla Roma serve un altro attaccante più forte di Shomurodov. L’ucraino se viene servito diversamente sa fare gol, li ha fatti in Spagna. Non è un grandissimo giocatore ma è uno che la battaglia la fa e a volte la vince anche. Non è un attaccante da 25 gol ma 15/17 li può fare. La Roma deve fare l’investimento per sostituire Shomurodov. Non può scaricare Dovbyk dopo il primo anno. Ranieri sta facendo di necessità virtù. La rosa della Roma non è peggiore di quella di Fiorentina o Lazio…”

Redazione Giallorossi.net