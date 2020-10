IL SONDAGGIO DEL GIORNO – Smalling più Borja Mayoral: saresti soddisfatto del mercato? VOTA!

NOTIZIE AS ROMA – Le ultime notizie di mercato danno di nuovo per vicini sia Chris Smalling per la difesa che Borja Mayoral per l’attacco. La Roma ha pochi giorni per chiudere le due operazioni, ma le sensazioni sono positive.

In attesa di capire se davvero il mercato estivo giallorosso si chiuderà con queste due operazioni, vi domandiamo: qualora arrivassero Smalling e Borja Mayoral a concludere il calciomercato della Roma ti riterresti soddisfatto? A voi la parola!