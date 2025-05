IL SONDAGGIO – Rebus panchina: quale allenatore vorresti per la Roma? VOTA!

La corsa alla panchina giallorossa sta entrando nel vivo. Dopo l’addio di Ranieri al termine della stagione, confermato più volte dal tecnico, la Roma sta per annunciare il suo prossimo trainer. Domenica sera si giocherà l’ultima e decisiva partita stagionale, poi ogni momento sarà buono per l’annuncio.

I nomi sul taccuino dei giallorossi sono tanti e molto diversi per profilo, esperienza e stile di gioco: da tecnici emergenti a vecchie volpi del mestiere, da allenatori internazionali a volti già noti al calcio italiano. Impossibile sapere su chi alla fine Friedkin deciderà di puntare le sue fiches.

In questo sondaggio vi chiediamo di scegliere chi vorreste alla guida della Roma tra i nomi concretamente accostati alla panchina giallorossa. (Nota bene: nel sondaggio non compare Jürgen Klopp, la cui suggestione ha acceso la fantasia dei tifosi ma che, realisticamente, appare al momento fuori portata. Inserirlo avrebbe reso inutile la competizione: il tedesco avrebbe vinto a mani basse. E noi vogliamo davvero sapere chi, tra i nomi in corsa, ritenete il più adatto a guidare la Roma del futuro).

Votate il sondaggio che resterà attivo fino all’annuncio del nuovo tecnico e fateci sapere la vostra nei commenti. A voi la parola!