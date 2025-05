FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo mercoledì 21 maggio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 12:50 – Dahl, Roma e Benfica trattano l’affare

Il Benfica spinge per il riscatto di Samuel Dahl, in prestito oneroso dalla Roma con diritto di riscatto a 8 milioni più bonus. La Roma si è però riservata un diritto di veto, che può annullare l’acquisto versando un milione. Da qui la trattativa in corso: offerta lusitana da 12 milioni, richiesta giallorossa a 15, possibile accordo a metà strada. Lo scrive il portale de Il Tempo.

Ore 10:45 – Klopp sogno impossibile: ha detto no al Real Madrid

In queste 48 ore il nome di Jürgen Klopp ha fatto sognare migliaia di romanisti, ma sembra davvero solo un’illusione. L’entourage del tedesco ha chiarito la vicenda rivelando a Ismael Mahmoud di WinWinAllSports che a farsi seriamente avanti con il tedesco è stato il Real Madrid, alla ricerca di un sostituto di Ancelotti. L’ex tecnico del Liverpool, però, avrebbe declinato l’offerta dichiarando di voler continuare a svolgere il proprio lavoro di coordinatore dell’universo Red Bull.

Ore 9:30 – Dovbyk punta a recuperare per il Toro

Questa mattina Sir Claudio si aspetta di ricevere notizie riguardo le condizioni di Dovbyk che è alle prese con un problema muscolare. Le sue condizioni lasciano speranza per il Torino: non ci sono lesioni, il ragazzo ha già cominciato a lavorare individualmente tra campo e palestra e tra oggi e domani dovrebbe sostenere un provino per poi cominciare eventualmente a lavorare in gruppo.

Ore 8:15 – Torino, aria di contestazione in vista della Roma

Contestazione, a tutti i livelli. L’ultima partita del campionato del Torino segnerà un salto in alto nella protesta dei tifosi nei confronti di giocatori e dirigenza: la sconfitta di Lecce ha lasciato il segno nell’ambiente granata che non ha gradito la traiettoria presa dalla squadra di Vanoli, capace di collezionare soltanto un punto nelle ultime quattro partite e una sola vittoria nelle ultime otto (contro l’Udinese).

IN AGGIORNAMENTO…