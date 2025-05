Roma a Torino per l’assalto finale: la Champions riavvicina Frattesi e Lucca

Non è solo una partita, è un bivio tra soldi, ambizioni e progettualità. Torino-Roma, ultimo atto della stagione, vale molto più dei classici tre punti. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo resta uno: la Champions League. Claudio Ranieri non si accontenta e vuole chiudere il cerchio centrando l’impresa. Ma anche in caso di mancata qualificazione, l’Europa minore garantirebbe comunque un approdo continentale e uno scenario meno esigente sotto il profilo degli investimenti.

Il destino europeo della Roma peserà enormemente sul prossimo mercato. Con la Champions, Trigoria manterrebbe i suoi pezzi pregiati – a partire da Ndicka, valutato intorno ai 35 milioni e corteggiato in Premier – e avrebbe le risorse per piazzare almeno due colpi di spessore: nel mirino ci sono Lorenzo Lucca dell’Udinese e Emegha dello Strasburgo. E occhio al nome che fa sempre battere il cuore dei tifosi: Davide Frattesi, obiettivo già sfiorato a gennaio.

L’idea è quella di costruire un “instant team” più ampio e competitivo, capace di reggere il ritmo delle tante partite e degli imprevisti della stagione. Il progetto tecnico ripartirà da colonne come Svilar, Koné e Soulé, senza dimenticare il ritorno in piena forma degli infortunati Dybala e Pellegrini. Il futuro è adesso. Ma passa tutto da domenica.

Fonte: Gazzetta dello Sport