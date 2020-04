Il taglio stipendi vale 50 milioni

ULTIME NEWS AS ROMA – I calciatori della Roma seguono l’esempio della Juventus e si tagliano gli stipendi. L’accordo, a cui ha aderito anche Fonseca insieme al suo staff, è di grande portata. Quattro mensilità, da marzo a giugno, che in parte saranno ricompensate se il campionato dovesse ripartire, pari a circa 50 milioni di euro.

Anche i dirigenti hanno fatto la loro parte, rinunciando ad una mensilità. La squadra, a prescindere dal taglio, si farà carico di compensare la differenza retributiva per i dipendenti messi in cassa integrazione. Giocatori di prima squadra e tecnici pesano circa 150 milioni sul bilancio e le quattro mensilità, intorno ai 50 milioni, vanno a compensare in gran parte i mancati ricavi dovuti allo stop.

Nel frattempo, sono stati effettuati i primi tamponi a calciatori e familiari in vista della ripresa degli allenamenti. Da Houston confermano che i Friedkin sono ancora interessati all’acquisto del club, “Sono in corso valutazioni e Ryan è particolarmente entusiasta della prospettiva di acquistare la Roma” giura un legale del gruppo a romapress.

(Il Tempo, A. Austini)