Roma, via ai tamponi a squadra e familiari

AS ROMA NEWS – Tamponi a tappeto. Così avevano detto e così, a quanto pare, sarà. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de “Il Tempo” (A. Austini), sono stati effettuati i primi tamponi ai calciatori della Roma e ai loro familiari. Anche il Corriere della Sera conferma, riferendo come i controlli verranno effettuati al Campus Biomedico, ed in particolare nel reparto Covid 19, allestito proprio grazie all’aiuto di Roma Cares.

Il motivo? L’imminente ripresa degli allenamenti, che deve avvenire in totale sicurezza. Ecco perchè il piano messo a punto dal mondo del calcio prevede continui test su giocatori e staff, ma anche alle persone più strette che li circondano.

Una scelta che però ha suscitato più di qualche perplessità: in questo momento di emergenza nazionale sono in tanti a non poter effettuare il tampone per sapere se si è affetti o meno da Coronavirus e la scelta di utilizzare tutti questi test ai calciatori ha scatenato già una serie di polemiche.

Fonte: Il Tempo – Corriere della Sera