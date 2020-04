Ranieri: “La Roma? Vendere sempre i migliori non paga. Quando potrà tenere i campioni tornerà a vincere”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma e tifoso giallorosso, è ospite oggi delle pagine del Corriere dello Sport. E’ l’occasione per tornare a parlare del club capitolino e della sua difficoltà atavica a vincere.

“La politica di vendere sempre i giocatori migliori non paga, ma sappiamo benissimo che oggi c’è un’imprenditoria che gestisce le squadre di calcio. Bisogna far quadrare i conti. Quando ci sarà la possibilità di trattenere i campioni si tornerà a vincere. Aver inserito giovani importanti con gli anziani giusti è un bel progetto“, il pensiero di Ranieri.

L’allenatore testaccino parla poi di Zaniolo: “Nicolò è un grande giocatore che fa la differenza. Ha tutte le qualità, è molto umile, ha una grande forza interiore, può arrivare al top. Va bene come lo sta facendo giocare Fonseca, lui è mezzala o esterno a tutto campo. La sua forza dirompente è quella di strappare la palla e ripartire”.

Infine sullo scudetto perso anni fa, quando allenò la Roma dopo Spalletti: “Una gran bella stagione. Peccato che ci siamo persi punti per strada. Tutti ricordano la sconfitta contro la Samp, quando vincevamo e potevamo fare altri due o tre gol e, invece, perdemmo. Io dico che pesano i punti persi contro il Livorno, che fu retrocesso. Prendemmo un solo punto in due partite.”

Fonte: Corriere dello Sport