Il Tempo: “Friedkin ha firmato, la Roma è sua”, La Stampa: “Parti al lavoro sul comunicato”, La Gazzetta: “Niente di vero, slitta tutto a metà marzo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Friedkin firma. Anzi no. I quotidiani oggi “litigano” sul presunto passaggio della Roma avvenuto in queste ore a New York dove gli uomini di Pallotta e quelli del texano avrebbero concluso ufficialmente il preliminare.

Stando a quanto rivela “Il Tempo” (A. Austini – F. Biafora), l’affare è fatto e le firme sono state apposte nella serata di ieri negli Usa. La Roma, titola oggi il giornale romano, è di Dan Friedkin. Tanto che è atteso a breve il comunicato, in arrivo nella mattinata di oggi.

Ottimista anche “La Repubblica” che parla di affare fatto e di parti al lavoro sul comunicato che dovrebbe uscire a ore. Dello stesso avviso anche “La Stampa” (M. De Santis) che conferma la fumata bianca con tanto di firme tra le parti.

Di diverso avviso la Gazzetta dello Sport (A. Pugliese), che smentisce seccamente l’ipotesi che Pallotta e Friedkin fossero a New York per firmare il preliminare. In scena ieri sarebbe andato un semplice incontro tra le parti per proseguire una trattativa che anzi avrebbe subito un rallentamento. Le firme quindi sono attese non prima della metà di marzo. Non resta che attendere ancora qualche ora per sapere chi avrà avuto ragione.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / La Repubblica / La Stampa