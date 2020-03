Roma, Fienga risponde ad Agnelli: «Il Fair Play finanziario va rivisto»

NOTIZIE AS ROMA – Una risposta alle dichiarazioni di Andrea Agnelli che hanno alzano un polverone ieri. Guido Fienga replica dalle colonne del quotidiano sportivo alle dichiarazioni del presidente della Juve:

«Al di là dell’accesso, sarebbe necessario rivedere l’applicazione del Financial Fair Play per chi, abituato a giocare in Champions, si ritrova dopo una stagione negativa a saltare la competizione. Diventa in quel caso quasi impossibile, perdendo 70 milioni di possibili ricavi, rientrare subito nei parametri del FFP. Sarebbe necessario avere più tempo per rientrare nei paletti posti dall’Uefa».

Il Ceo della Roma si fa anche portavoce del fastidio generalizzato dei club provocato dall’attacco di giorni fa di Steven Zhang al presidente della Lega Dal Pino: «Sicurezza e salute non sono care solo al Presidente dell’Inter ma a tutti noi. Piuttosto non si è capita chiaramente la sua posizione. Visto che in questi caotici giorni l’Inter ha prima chiesto di giocare a porte chiuse, poi in caso di porte aperte di recuperare prima la gara con la Samp rispetto a quella con la Juve.

Eravamo già stupiti dalle parole di Zhang in un momento in cui si era chiesta compattezza e assenza di polemiche. Siamo ulteriormente sorpresi che abbia ribadito ieri i concetti già espressi. Ci sono persone in Italia e non all’estero che cercano soluzioni per risolvere un problema di cui non si conoscono gli sviluppi. Il tentativo di tutti è tutelare la salute ma anche far proseguire le competizioni».

(Gazzetta dello Sport)