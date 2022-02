Il Tottenham perde anche col Burnley. Furia Conte: “Gli allenatori cambiano, i risultati no. Situazione inaccettabile”

ALTRE NOTIZIE – Il Tottenham di Conte prosegue il suo cammino disastroso in Premier League. L’arrivo dell’allenatore italiano non sembra aver cambiato il corso delle cose dentro agli Spurs, da tempo alla ricerca di un tecnico in grado di riportare il club al vertice.

Ma il problema sembra essere altrove. Dopo la parentesi non fortunata di Mourinho, sta fallendo anche Antonio Conte, altro allenatore abituato a vincere. La sconfitta di ieri sera contro il Burnley per 1 a 0 ha scatenato la reazione dell’ex tecnico di Juventus e Inter.

“Sono quattro sconfitte nelle ultime cinque, questa è la realtà e parla chiaro. Non è normale per me. Devo parlare con il club, forse non sono abbastanza bravo. Il Tottenham mi ha chiamato per cambiare le cose, sto facendo di tutto ed evidentemente non è sufficiente“, lo sfogo di Conte a fine partita.

“Qui i giocatori sono sempre gli stessi, gli allenatori cambiano ma i risultati no. E per me è frustrante. Potrei stare zitto e chiudere gli occhi ma per me non è una situazione accettabile. Sono troppo onesto per accettarla, lo chiarirò con il club e il club dovrebbe fare le sue riflessioni su di me. Non è giusto e non è bello continuare a perdere, non lo merita nessuno“. L’addio a fine stagione è sempre più probabile.