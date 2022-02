“ON AIR!” – MAGNI: “E’ il momento giusto per il ritorno di Totti”, PIACENTINI: “Lui come Maldini, sia da esempio ai giocatori”, CATALANI: “Occhio allo Spezia, non molla mai”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Putin è un dittatore folle, uno psicopatico, dice cose farneticanti, che l’Ucraina non è mai stata una nazione. Ma non è che dall’altra parte ci sono le pecorelle…Ma perchè non vi scannate sullo stretto di Boering, che divide Russia e Usa? Ammazzatevi tra di voi, ma perchè ci dobbiamo andare di mezzo tutti quanti?…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Ho visto la partita della Primavera di ieri contro la Juventus, e devo dire che non ho mai visto giocare così bene una squadra Primavera. Nonostante le assenze, chi è subentrato non ha fatto sentire la differenza in campo… La Juventus avrà tanti soldi, ma in Italia sul settore giovanile non ce n’è per nessuno, la Juve ieri non era nessuno in confronto alla Roma…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Sappiamo quello che è capitato alla Roma, l’escandescenza che c’è stata al termine di Roma-Verona è stata la somma di quello che è capitato. Dare di matto al termine di una partita del genere è però esagerato, la Roma evidentemente si sente vittima. Io ammetto da osservatore, forse anche per quella piccola soddisfazione del due a due raggiunto con i due gol dei ragazzini, a tutto ho pensato tranne che al recupero…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Conte dice che forse non è bravo, ma che al Tottenham cambiano gli allenatori, ma i giocatori rimangono sempre gli stessi. Una cosa che mi ricorda un’altra squadra… Totti nella Roma? Dopo che non se l’è filato nessuno, lui ha preso e se n’è andato. Secondo me lui un altro Pastore, un altro Maitland-Niles non te lo fa venire, e probabilmente la Roma acquisterebbe un po’ meglio. Se prendi Totti e non fai le cose fatte bene, lui poi ti sputtana come ha già fatto in passato. Perchè lui non ha bisogno dei soldi della Roma…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se davvero Totti dovesse accettare di avere un ruolo da dirigente nella Roma, spero e credo che possa chiedere garanzie diverse dall’altra volta. Se prima era quasi un passaggio obbligato quello di passare dal campo alla dirigenza, ora mi sembra una scelta più consapevole da parte di tutti e due. Se Totti sarebbe divisivo? Ma dove, quando… La stella polare è Paolo Maldini, che è stato per anni fuori dal Milan, e ora al Milan sta dando sé stesso: è stato una bandiera, è stato la storia del calcio. A Totti non gli si chiede di parlare della sostenibilità del calcio, ma deve essere da esempio ai giocatori che ci sono, poi il ruolo lo deciderà lui…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Totti? Spero che ci sia un ruolo ben definito da riempire. Mi sembra anche il momento giusto, nonostante sia un periodo complicato per la Roma. Il suo ingresso nella Roma ora però potrebbe anche essere visto come l’indorare la pillola per le cose che vanno male…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Parlare di calcio oggi, visto quello che succede nel mondo, è difficile. Lo sport è una cosa meravigliosa perchè riesce a farti evadere da quelle che sono le problematiche dell’umanità. Se l’uomo ha creato qualcosa di bello, questo è nello sport e dell’arte. Sulla Roma, con lo Spezia avrai di nuovo quasi tutte le armi in campo contro una squadra che conosco molto bene avendo un rapporto molto stretto di amicizia con Canovi, il procuratore di Thiago Motta. Lui allenerà il PSG in futuro, e questo è solo un trampolino di lancio. Bisognerà fare attenzione perchè lo Spezia per 90 minuti, pur non attaccando continuamente, fino all’ultimo minuto ti può fare gol. Al 94esimo è come il primo minuto, se la gioca fino alla fine. Per una squadra come la nostra, tranquilla e pacifica, potrebbe essere un vero problema. Perchè a livello tecnico la Roma dovrebbe vincere 8 a 3…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io ho sempre avuto Conte nel cuore, però quando dice certe cose pone dei limiti a sé stesso. Il discorso è simile a quello di Mourinho: non gli avranno preso i giocatori giusti, non avrà una grande squadra, ma tra i calciatori che ha lui e quelli dell’ultima in classifica del campionato inglese, c’è una differenza abissale. E lui ha perso contro quelli…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Gasperini come Mourinho trovano sempre delle motivazioni per giustificare delle difficoltà che sono oggettive, quelle della Roma sono abbastanza clamorose, quelle dell’Atalanta un po’ meno. Ma come risultati non sono all’altezza delle aspettative, e dare la colpa a qualcuno che è al di fuori fa abbastanza comodo. Alcune volte hanno ragione, ma poi a volte diventano pretestuosi…”

