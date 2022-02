SPEZIA-ROMA: l’arbitro è Fabbri, al VAR c’è Di Paolo

AS ROMA NOTIZIE – Domenica alle 18 torna in campo la Roma e lo farà al “Picco”, in casa dello Spezia.

Ad arbitrare la sfida ci sarà Michael Fabbri, con Mondin e Scatragli come assistenti mentre Paterna svolgerà i compiti del IV uomo. Var e Avar dell’incontro saranno rispettivamente Di Paolo e De Meo.

Questo il quadro completo delle designazioni arbitrali per la giornata di Serie A che prenderà il via domani:

MILAN – UDINESE Venerdì 25/02 h. 18.45

MARCHETTI

GALETTO – DI VUOLO

IV: GARIGLIO

VAR: GUIDA

AVAR: CARBONE

GENOA – INTER Venerdì 25/02 h. 21.00

CHIFFI

PRENNA – VECCHI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: TOLFO

SALERNITANA – BOLOGNA Sabato 26/02 h. 15.00

AYROLDI

BERCIGLI – BERTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: GIALLATINI

EMPOLI – JUVENTUS Sabato 26/02 h. 18.00

MARESCA

PALERMO – PERROTTI

IV: FOURNEAU

VAR: VALERI

AVAR: MUTO

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 26/02 h. 20.45

PRONTERA

BRESMES – BOTTEGONI

IV: MIELE G.

VAR: AURELIANO

AVAR: ZUFFERLI

TORINO – CAGLIARI h. 12.30

VOLPI

IMPERIALE – ROSSI L.

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: ZUFFERLI

H. VERONA – VENEZIA h. 15.00

SACCHI

RANGHETTI – VIVENZI

IV: MERAVIGLIA

VAR: ABISSO

AVAR: PAGNOTTA

SPEZIA – ROMA h. 18.00

FABBRI

MONDIN – SCATRAGLI

IV: PATERNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: DE MEO

LAZIO – NAPOLI h. 20.45

DI BELLO

PASSERI – TEGONI

IV: COSSO

VAR: MASSA

AVAR: PRETI

ATALANTA – SAMPDORIA Lunedì 28/02 h. 20.45

SOZZA

BINDONI – LONGO

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MELI