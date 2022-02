Il silenzio di Mou: niente conferenza stampa prima di Spezia-Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dopo le urla, il silenzio. Josè Mourinho non parlerà alla stampa alla vigilia di Spezia-Roma.

Niente conferenza prepartita per l’allenatore giallorosso, che dopo la squalifica per i fatti accaduti durante il match con il Verona non potrà essere presente in panchina per la partita di domenica pomeriggio.

Il trainer ha dunque deciso di non parlare ai media, preferendo tenere un profilo basso dopo le polemiche veementi dei giorni scorsi.

I tifosi romanisti non sentiranno le parole di Mou nemmeno al termine della partita: l’allenatore, squalificato, non potrà rispondere alle domande dei cronisti.

