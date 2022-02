AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di giovedì 24 febbraio 2022:

Ore 9:30 – SPEZIA-ROMA, SETTORE OSPITI ESAURITO – In pochi minuti esaurito il settore ospiti per domenica. Saranno oltre mille i romanisti al seguito della squadra a La Spezia.

Ore 9:00 – SENZA MOU TOCCA A FOTI. TORNA VERETOUT – Contro lo Spezia toccherà al vice di Mourinho, Salvatore Foti, guidare la squadra. Probabile il ritorno al 3-4-1-2 con Veretout che dovrebbe mandare in panchina Sergio Oliveira. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:50 – MKHITARYAN A DISPOSIZIONE DI MOU – Anche Henrikh Mkhitaryan è tornato a disposizione di Mourinho e oggi si allenerà in gruppo: l’armeno sarà subito titolare contro lo Spezia, così come Gianluca Mancini.

