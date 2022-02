Roma, tocca a Foti guidare la squadra. Si torna al 3-4-1-2, Veretout manda Oliveira in panchina

AS ROMA NEWS – Domenica alle 18 sulla panchina della Roma, impegnata sul campo dello Spezia, ci sarà Salvatore Foti a guidare di fatto la squadra giallorossa vista la squalifica di Mourinho. Anche se, sulla carta, il vice sarà Michele Salzarulo, match analyst in possesso del patentino di allenatore.

Foti, il nuovo secondo di Mou, è stato apprezzato da tanti a Trigoria per la personalità in campo e la discrezione fuori, scrive oggi la Gazzetta dello Sport. Caratteristica, quest’ultima, che proprio non apparteneva a Sacramento: bravissimo, ma tanto desideroso di essere in prima linea.

Tornando al campo, la Roma dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 visti i rientri di quasi tutti i titolari: dopo El Shaarawy e Shomurodov, oggi tornerà ad allenarsi in gruppo Mkhitaryan.

La difesa a tre sarà di nuovo formata da Mancini, Smalling e Kumbulla, mentre a centrocampo rischia di restare fuori Sergio Oliveira, con Veretout di nuovo titolare a dare più sostanza alla mediana. In attacco Zaniolo, che torna a casa nella sua Spezia dove ha dato i primi calci al pallone, farà coppia con Abraham.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / La Repubblica