AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 23 febbraio 2022:

Ore 11:40 – ROMA PRIMAVERA, LA FORMAZIONE UFFICIALE ANTI JUVE – La Roma Primavera sta per scendere in campo nel quarto di finale di Coppa Italia a gara secca contro la Juve. Questa la formazione ufficiale: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Vicario; Missori, Faticanti, Tripi, Rocchetti; Tahirovic, Voelkerling Persson, Satriano.

Ore 11:05 – IL COMUNE SMENTISCE: “MAI PROPOSTA UN’AREA” – Dopo le indiscrezioni uscite oggi sulle pagine de Il Tempo, è arrivata la secca smentita del Comune: “L’amministrazione capitolina non ha mai suggerito o scelto un’area piuttosto di un’altra. Non è compito dell’amministrazione capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo stadio“, la nota riportata dall’Ansa.

Ore 10:00 – CALVARESE ASCOLTATO IN PROCURA FEDERALE – Calvarese, sceso negli spogliatoi per andare nello stanzino di Abisso al termine di Roma-Genoa, è stato ascoltato ieri in Procura Federale in merito all’inchiesta aperta dopo la denuncia del direttore di gara. L’ex arbitro ha chiarito la sua posizione e nei prossimi giorni dovrebbe essere ascoltato anche il gm Pinto. Lo riferisce oggi Il Tempo.

Ore 9:45 – NUNO SANTOS, LA REAZIONE SOCIAL ALLA SQUALIFICA – Dopo le decisioni del giudice sportivo e le giornate di squalifica, il preparatore dei portieri Nuno Santos ha pubblicato un post provocatorio su Instagram con la foto che ritrae le classiche tre scimmiette con le mani sul volto alle quali si associa la famosa frase “non vedo, non sento, non parlo”.

Ore 9:30 – PRIMAVERA, OGGI IL QUARTO DI FINALE CONTRO LA JUVE – Questa mattina alle 12 la Roma affronterà la Juventus sul campo dei bianconeri nel quarto di finale a gara secca di Coppa Italia.

Ore 9:10 – STADIO ROMA, IL COMUNE “OFFRE” PIETRALATA – Mossa del Comune: il PD propone alla Roma la zona di Pietralata quella più idonea a realizzare l’impianto giallorosso. Ora la palla passa a Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:40 – TOTTI, SI AVVICINA IL RITORNO ALLA ROMA – Francesco Totti ormai è presenza fissa all’Olimpico. Secondo la Gazzetta dello Sport si avvicina il suo ritorno alla Roma a giugno. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – SQUALIFICA MOU, LA ROMA STUDIA IL RICORSO – La Roma prepara le carte con l’avvocato Conte e prepara il ricorso contro la squalifica di due giornate a Mourinho: l’obiettivo è uno sconto che permetta al tecnico di essere in panchina per Roma-Atalanta.

