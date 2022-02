La Roma Primavera vola in semifinale di Coppa Italia: battuta la Juventus ai calci di rigore

AS ROMA NEWS – La Roma Primavera vola in semifinale di Coppa Italia battendo la Juventus ai calci di rigore nel quarto di finale a gara secca, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2 a 2.

Bianconeri in vantaggio con Mbangula a spezzare l’equilibrio del match. Ma la Roma prima dell’intervallo pareggia: spunto di Volekerling-Persson sulla destra e cross al centro per Satriano che in spaccata batte il portiere avversario.

Nella ripresa arriva la rete del sorpasso, e la realizza Pagano, subentrato a Morichelli a inizio partita per un infortunio del difensore: il centrocampista si accentra dalla destra e calcia col mancino sul primo palo battendo un non perfetto Senkò.

La Roma ha poi la grande occasione per chiudere il discorso con Missori, che però calcia debolmente dopo un assist al bacio confezionato da Volkerling-Persson, tra i migliori in campo.

La Juve, scampato il pericolo, si getta in attacco alla ricerca del pari. La Roma si schiaccia troppo e finisce per incassare il gol del 2 a 2 firmato da Chibozo. Si va ai supplementari, che cominciano subito male per i giallorossi: Padula, subentrato a Persson, si fa male e deve uscire portato a spalla fuori dal campo.

Nonostante la sfortuna, la Roma gioca decisamente meglio il primo tempo supplementare, ma il muro bianconero regge. Negli ultimi 15 minuti prevale la stanchezza e non succede più nulla. Si va ai rigori: segnano Tripi, Pagano, poi Mastrantonio para il rigore di Bonetti, quindi non sbagliano Missori e Cassano. Poi però sul più bello Cherubini fallisce il rigore decisivo. Ma Mastrantonio dice di no all’ultimo penalty della Juve battuto da Sekularec e per la Roma è festa: semifinale raggiunta, Juve eliminata.

Giallorossi.net – A. Fiorini

IL TABELLINO DEL MATCH

JUVENTUS FC (4-4-2) : Senkó; Savona, Nzouango (84′ Fiumanò), Muharemovic, Turicchia (91′ Citi); Mulazzi (46′ Maressa), Bonetti (C), Rouhi (65′ Sekularec), Iling-Junior (59′ Strijdonck); Mbangula (84′ Omić), Chibozo.

A disp.: Daffara (GK), Vinarčík (GK), Cerri, Galante, Nonge Boende.

All.: Bonatti.

AS ROMA (3-4-1-2) : Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli (15′ Pagano), Vicario; Missori, Faticanti, Tripi (C), Rocchetti; Tahirovic (76′ Di Bartolo); Voelkerling Persson (76′ Padula, 95′ Cherubini), Satriano (65′ Cassano).

A disp.: Berti (GK), Baldi (GK), Louakima, Chesti, Falasca, Pisilli, Pellegrini.

All.: De Rossi.

Arbitro: Sig. Alessandro Di Graci di Como.

Assistente 1: Sig. Mattia Politi di Lecce.

Assistente 2: Sig. Pietro Pascali di Bologna.

Marcatori: 27′ Mbangula (Juventus FC), 38′ Satriano (AS Roma), 48′ Pagano (AS Roma), 78′ Chibozo (Juventus FC).

Ammoniti: 105′ Missori (AS Roma), 113′ Fiumanò (Juventus FC), 116′ Omić (Juventus FC).

Espulsi: