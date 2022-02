“ON AIR!” – CORSI: “La storia di Pinto e Mou? Roba da Borgorosso…”, MAGNI: “Faccio fatica a immaginare una reazione del genere dal gm”, ALIPRANDI: “Tutta questa storia ci dice che la Roma crede ancora alla Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “A me dispiace che questa squalifica di Mourinho arrivi dopo una situazione meno grave di tante altre che abbiamo avuto in questa stagione. Se fosse arrivata dopo i torti col Milan o a Venezia, sarebbe stato meglio. Così, per due minuti di recupero, nei quali non è affatto detto che saresti stato in grado di segnare un gol, non c’è un torto effettivo ma un torto ipotetico. Mentre su un rigore dato o non dato c’è un torto materiale, e la tua squalifica viene agganciata a un’evidenza oggettiva, e non possono dirti niente. Penso che per Mourinho quella del recupero sia stata proprio la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Quello che manca alla Roma e a Mourinho sono i risultati. Io sono schiavo del risultato, e questo non mi rende meno tifoso della Roma. Io sono attaccato ai risultati e alla classifica, e inorridivo davanti al pensiero baldiniano del “vincere o perdere non conta niente, quello che conta è il percorso”. A Paulo Coelho, ma tornatene a Londra… Quanto volte ci siamo detti: “Ma come mai con Totti, De Rossi, Pjanic, Nainggolan, Benatia, non vinciamo niente?”. Perchè a capo della Roma, a parte il proprietario, che di pallone non capiva niente come tutti gli americani, c’era colui che doveva rappresentare la Roma che sosteneva che vincere o perdere non contava niente. Ora spero che i Friedkin mettano così tanta pressione alla squadra, che non andranno più a chiedere il rinnovo contrattuale, ma la rescissione…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Alla fine Mourinho ha preso due giornate, che potrebbero diventare una, quindi niente di che. La cosa che ha fatto più ridere sono i commenti dei giudici che raccontano la storia ridicola che Mourinho mentre insultava l’arbitro doveva fermare Pinto che insultava l’arbitro, una cosa ridicola da Borgorosso… Mourinho fa quello che fa scientificamente, e non perchè ci crede, mentre ciccio bello (Tiago Pinto, ndr) era scattato perche ci crede davvero, e allora lui ha dovuto fermarlo perchè sennò succedeva il panico…Una cosa veramente da ridere…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Faccio fatica a immaginare una scena del genere da Tiago Pinto, se le cose sono andare in quel modo, avrebbe sbagliato. “Ti ha mandato la Juventus“…non esiste. Da Mourinho certe cose me le aspetterei, primo perchè non è un dirigente, e poi perchè questa è la sua strategia di comunicazione. Che lo faccia la Roma a livello dirigenziale mi sorprende, bisognerebbe tenere un comportamento più istituzionale. Capisco la rabbia per la partita, ma certi riferimenti mi sorprendono molto…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Tutta questa storia ci dà una notizia: che la Roma ci crede ancora al quarto posto. E’ un fatto positivo anche dal punto di vista della squadra. Io non credo che la squadra giochi contro l’allenatore, anzi, molti di loro devono dimostrare di meritarsi una conferma nella Roma, o anche un trasferimento in un club che sia almeno dello stesso livello della Roma. Perchè se te ne vuoi andare, bisogna capire pure chi ti prende, perchè altrimenti la Roma ti lascia in panchina, a loro non interessa, guarda cosa è successo a Diawara…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Di Costanzo che se ne va dalla Roma da uno a dieci me ne frega zero, non è un problema mio, io non lo avrei mai chiamato. Totti? Dei problemi personali delle persone ho massimo rispetto, non mi interessa fare l’Alfonso Signorini della situazione, quel modo di fare giornalismo mi fa vomitare. Per quanto riguarda la squalifica di Mourinho, me l’aspettavo più corposa, e penso sia inutile fare ricorso. La squalifica di Pinto invece lascia il tempo che trova, trattandosi di un ds. Il problema è nostro: la Juventus forse manderà gli arbitri in giro per la bergamasca, non certo da noi. Noi facciamo tutto da soli…La Roma è una squadra improponibile, inguardabile, che non ha né capo né coda…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La squalifica di Pinto ci ha stupito: un ds precisetto, pacato, che perde la brocca in quel modo, che deve essere addirittura fermato da Mourinho, non me l’aspettavo… E’ vero, la Roma gioca malissimo, ma con quei sei punti tolti dagli arbitri starebbe in zona Champions, non ha mica un distacco di 25 punti dalla quarta… La Juventus non è che sta facendo lo stravedi, e può darsi che Mourinho e Pinto stiano rosicando perchè ancora ci credono…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Ieri si diceva che la squalifica di Mourinho sarebbe stata almeno di due giornate, quindi lui ha preso il minimo della pena. Per cui non capisco per quale motivo la Roma dovrebbe fare ricorso…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Il ricorso di Mourinho? Spero che finisca come con Cassano quando giocava nella Samp, che gli venne raddoppiata la squalifica. Bisognerebbe avere il pudore di stare zitti…Mourinho è scarso, è bollito. Non dà un gioco alla squadra come era successo al Tottenham…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Prima mi è venuto in mente il centrocampo della Roma di qualche anno fa e credo cha quei giocatori bastava metterli in campo per fare la differenza. Sicuramente gli allenatori hanno la loro responsabilità, ma alcuni calciatori a Roma e a Torino sono sopravvalutati…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Attenzione, si parla di un riavvicinamento di Totti alla Roma. Totti è in un momento molto delicato e particolare…La sua smentita? Per me quella smentita equivale a una conferma… Comunque sembra che potrebbe tornare alla Roma…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!