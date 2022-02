Roma-arbitri, sarà guerra fino alla fine. E i Friedkin…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma prepara il ricorso contro la squalifica di due giornate di Mourinho, con la speranza di riaverlo in panchina per la partita contro l’Atalanta dell’Olimpico.

L’appello, eventualmente, ci sarà la settimana prossima e potrebbero essere presenti sia lo Special One che il general manager Tiago Pinto, furioso quanto il connazionale per la direzione di gara di Pairetto di sabato scorso.

Quello che però risalta in tutta questa vicenda è come le parole di capitan Pellegrini (“Facciamo un passo indietro, gli arbitri non ce l’hanno con noi”), siano cadute nel vuoto.

Sarà guerra fino a fine stagione, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini). E a questo punto in molti a Trigoria cominciano a pensare che alla famiglia Friedkin, con solide radici texane, questo clima da far west non possa dispiacere.

