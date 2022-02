La mossa del Comune: “offerta” alla Roma l’area di Pietralata per costruire lo stadio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Una mossa politica quella fatta dal Comune di Roma nella storia infinita del nuovo stadio che il club giallorosso sta cercando, senza successo, di provare a realizzare ormai da anni.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna de Il Tempo (A. Austini), nei giorni scorsi l’Avvocatura del Campidoglio ha ripreso in mano il dossier di Pietralata, sul quale pesa un problema legato agli espropri previsti sui terreni dove si è pensato, fra le varie ipotesi, di costruire il nuovo impianto giallorosso.

E stando a quanto ricostruito dai legali, ci sarebbe una via per aggirare l’ostacolo rendendo l’area idonea al lancio del progetto. Le conclusioni degli avvocati sono state girate alla Roma, che dovrà rispondere nei prossimi giorni.

Parola ai Friedkin, che però sembrano preferire la zona dei Mercati Generali/Gazometro sull’Ostiense ma anche lì i problemi non mancano. Se il club giallorosso dovesse invece decidersi ad avviare l’iter per l’area di Pietralata – stando a quanto filtra dal Comune – si potrebbe seguire il modello utilizzato dalla Juventus, con la cessione del diritto di superficie dei terreni alla Roma per 99 anni.

Rispetto a Ostiense, la zona sembra inoltre presentare vantaggi dal punto di vista della viabilità: si sfrutterebbero l’A24, la Tiburtina e la Tangenziale per il trasporto su gomma, oltre alla stazione Tiburtina per i treni e la metropolitana linea B.

Fonte: Il Tempo

