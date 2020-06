Il Tottenham piomba su Diawara, la Roma fissa il prezzo: 30 milioni

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il Tottenham di Josè Mourinho piomba su Amadou Diawara. Lo rivela l’edizione odierna de “Il Messaggero” (S. Carina), che racconta come l’allenatore portoghese sia un grande estimatore del centrocampista giallorosso.

Gli Spurs quindi si sono fatti sotto per il mediano ex Napoli, ma la Roma ha già fissato il prezzo per il giovane regista: servono 30 milioni di euro se si vuole davvero portare Diawara lontano da Trigoria.

Il Tottenham al momento non sembra intenzionato a sborsare una cifra del genere per il guineano, e ogni trattativa è stata freddata sul nascere dalla richiesta di Fienga.

Fonte: Il Messaggero