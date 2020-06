Roma-Sampdora 2-1, le pagelle dei quotidiani: Dzeko incanta, disastro Diawara. Pastore e Peres fanno flop

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Dzeko al top, serataccia per Diawara. Si possono sintetizzare così le pagelle dei principali quotidiani di Roma-Sampdoria, gara che si è giocata ieri sera all’Olimpico e che ha visto i giallorossi trionfare per 2 a 1.

Tra i migliori si registrano anche Pellegrini, entrato in campo e subito decisivo, Mkhitaryan, Veretout e Cristante. Si dimostra piuttosto di mancia larga la Gazzetta dello Sport che assegna voti generosi a Kolarov (6,5) e Pastore (6), giudicati insufficienti da quasi tutti gli altri quotidiani. Promosso Fonseca.

IL TEMPO

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 5.5; Veretout 6.5, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6.5, Pellegrini 7, Cristante 6.5, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Mirante 7; Bruno Peres 5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 6.5; Veretout 6.5, Diawara 4.5; Carles Perez 6, Pastore 6, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7.5, Cristante 6.5, Under 5.5, Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 5.5, Smalling 6.5, Kolarov 5.5; Veretout 7, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 6.5, Cristante 6.5, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

TUTTOSPORT

Mirante 6; Bruno Peres 5, Ibañez 5, Smalling 5.5, Kolarov 6; Veretout 6.5, Diawara 4; Carles Perez 5.5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7.5, Cristante 6.5, Under 5, Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.5.

IL MESSAGGERO

Mirante 6.5; Bruno Peres 4.5, Ibañez 5.5, Smalling 5.5, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 4; Carles Perez 5.5, Pastore 5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7, Cristante 6, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.

IL CORRIERE DELLA SERA

Mirante 7; Bruno Peres 4.5, Ibañez 6, Smalling 6, Kolarov 5.5; Veretout 6, Diawara 4; Carles Perez 5, Pastore 4.5, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 8; Zappacosta 6, Pellegrini 7, Cristante 7, Under S.V., Kalinic S.V.. All.Fonseca 6.