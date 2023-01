Il Tottenham soffia Danjuma all’Everton: ora Zaniolo è più lontano

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Il Tottenham sta per soffiare Arnaut Danjuma all’Everton proprio quando il trasferimento dell’attaccante olandese sembrava cosa fatta.

Gli Spurs si sono inseriti all’ultimo con un offerta in prestito con diritto di riscatto che avrebbe fatto cambiare idea al calciatore 25enne del Villarreal, ora improvvisamente a un passo dal club di Conte.

Danjuma, 25 anni, valutato 35 milioni di euro su Transfermarkt, è un attaccante centrale che può giocare anche sulla fascia. Il suo arrivo al Tottenham dovrebbe chiudere definitivamente la possibiltà di un approdo di Zaniolo alla squadra inglese.

Per l’attaccante della Roma dunque resta in piedi al momento una sola soluzione: il Milan di Pioli, destinazione preferita dal 22 fin dall’inizio. Ma i rossoneri devono ancora presentare un’offerta ai giallorossi, che non possono aspettare ancora a lungo dovendo eventualmente rimpiazzare la partenza di Zaniolo.