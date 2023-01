Dybala, nessun rischio squalifica per il caso stipendi alla Juve

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nessun rischio squalifica per Paolo Dybala. Qualche ora fa il giornalista Paolo Ziliani aveva ipotizzato la possibile sanzione di almeno un mese dell’attaccante giallorosso e degli altri tesserati che nella stagione 2019-20 avevano sottoscritto quella che per la Procura di Torino (e non solo vista l’evidenza delle intercettazioni) fu una finta rinuncia degli stipendi.

Una notizia che, ovviamente, aveva creato scalpore e che sul fronte Roma aveva spaventato i tifosi romanisti che temevano di poter perdere il loro giocatore più forte per diverso tempo.

L’indiscrezione però non sembra trovare riscontri, anzi, arrivano già le prime smentite: secondo il giornalista Andrea Di Carlo de Il Romanista non ci sarebbe alcun rischio squalifica per Paulo Dybala. Una notizia che conforterà i tifosi giallorossi.