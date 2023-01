CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 24 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:45 – MILAN SU SAINT-MAXIMIN DOPO IL NO PER ZANIOLO – Il Milan sta sondando altre piste per l’attacco dopo il secco no della Roma all’offerta rossonera per Zaniolo: Massara e Maldini ora puntano Saint-Maximin del Newcastle. (Tmw.com)

Ore 10:30 – SHOMURODOV, ORA C’E’ ANCHE IL VERONA – Nuova pretendente per Shomurodov (27): il Verona, perso Henry per un grave infortunio, ha bussato alla porta della Roma per l’uzbeko. Anche i veneti però lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, così come Torino e Cremonese. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – LA FIORENTINA SPINGE PER BELOTTI – La Fiorentina cerca disperatamente un attaccante, e torna di moda il nome di Andrea Belotti (29), alternativa a Petagna e Beto. Sul Gallo, pupillo da anni e fuori dai pensieri di Mourinho, non sono esclusi ritorni di fiamma. (La Repubblica)

Ore 8:40 – IL MILAN OFFRE MESSIAS PER FARE PLUSVALENZA – Il Milan sta provando a inserire Junior Messias (31) nella trattativa con la Roma per Zaniolo, nelle intenzioni dei rossoneri c’è quella di fare un o scambio che possa generare plusvalenze “vere”. (Corriere dello Sport)

Ore 8:00 – ZANIOLO, NO DELLA ROMA AL MILAN – La Roma dice no alla proposta del Milan per Zaniolo (23): prestito con obbligo di riscatto in caso di Champions a 22 milioni. Pinto ne chiede 35 e vuole che il riscatto sia sicuro. (Sky Sport)

