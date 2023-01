Di Marzio: “Ancora nessuna offerta del Milan per Zaniolo, la Roma resta in attesa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non è ancora stata formalizzata un’offerta da parte del Milan per Nicolò Zaniolo. Lo precisa in questi minuti Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

La Roma dunque attende ancora una proposta ufficiale da parte dei rossoneri, ribadendo però la propria posizione: accetterà solo un trasferimento a titolo definitivo e dunque con un obbligo di riscatto sicuro e senza condizioni.

Ora la palla è nelle mani del Milan, che se vuole Zaniolo deve farsi avanti: i rossoneri preparano l’affondo, la Roma attende.

Fonte: Gianlucadimarzio.com