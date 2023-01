“ON AIR!” – GRAZIANI: “Che errore di Zaniolo, si è messo alla gogna da solo”, CORSI: “Roma in profondo rosso, deve venderlo per forza”, MORONI: “Senza di lui squadra più compatta”, PRUZZO: “Un errore darlo a una diretta concorrente”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Al momento non è alla vista quell’incontro tra Mourinho e la proprietà per discutere sulle garanzie e il ruolo rivisitato, questo però non vuol dire che non ci sarà. Quindi quello che ha fatto Mourinho l’altro ieri al termine dello Spezia lo ha fatto di sua spontanea volontà, anche perchè in quelle vicende ci sguazza…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma è a un punto dalla seconda, è un campionato veramente inguardabile, ma che ce frega…Lazio-Milan? A noi ci serve sempre il pareggio. Meglio combattere per tre posti, che per un posto solo. Nei rossoneri Theo Hernandez e Leao non sono più loro, questo succede quando ci sono altre squadre che ti vogliono, almeno Zaniolo è stato onesto. Secondo me il Milan casca oggi… Zaniolo? La Roma è in profondo rosso e lo vende, non ci sono santi, altrimenti non rientra. Messias? E’ una pippa, punto, è molto più sega di Zaniolo…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “Zaniolo sta sbagliando, ha ragione Pinto a dire che ha messo i suoi interessi davanti alla squadra. Prima di andare a litigare e andare a fare casino con la società devi avere un club che è pronto a prenderti. Da quello che si evince è stato consigliato male, io mai gli avrei detto di fare una cosa del genere. Ma tu ti puoi inimicare un popolo passionale come quello romanista per nulla? Ma non ti mettere da solo alla gogna, perchè ora la stragrande maggioranza di tifosi sarà arrabbiata con lui. Poi se va via, resterà uno dei tanti…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Roma è una culla ingannevole, cominci a non renderti conto cos’è la realtà fuori da qua, e potrebbe essere un duro risveglio per Zaniolo… Il Milan? Loro magari hanno bisogno di qualcosa in attacco, visto che i calciatori che hanno acquistato non hanno reso. Zaniolo è uno che ti dà un certo peso all’attacco, anche se segna poco. Loro forse pensano che il giocatore, ri-motivato, possa fare la differenza… Ziyech? Ho dei dubbi che si posa prendere in tre giorni. Io spero che si faccia in tempo, ma non vorrei che poi alla fine dai Zaniolo lunedì ma non fai in tempo a prendere il sostituto. Lui comunque ha avuto un’importanza nella rosa, ha sempre giocato, e perderlo senza sostituirlo non ti può rendere più forte. Hai El Shaarawy? Prima si diceva che non rendeva facendolo giocare dall’inizio, ora per una partita fatta bene diciamo altro, facciamo attenzione…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “Zaniolo via senza prendere un sostituto? Tanto c’abbiamo sempre giocato senza, si può dire questa cattiveria? Senza di lui la squadra mi sembra più compatta…Se hai in campo un giocatore che pensa solo a sé stesso, che è sempre nervoso, che magari mi impicca la partita, che non sorride mai, che si sente sto cavolo…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Tutti ci aspettavamo che il recupero di Spinazzola potesse dare risultati più veloci. Io lo vedi un po’ rotondo, atleticamente non mi sembra al massimo ed evidentemente Mourinho non si fida. Ma la possibilità che giochi a Napoli c’è. Tenere El Shaarawy fuori sembra un’ingiustizia, ma a lui lo farei giocare ancora come attaccante, a fare il terzino metterei un terzino come Vina. Potresti anche fare un 3-5-2 più puro come Pellegrini con Matic e Cristante, con Abraham e Dybala. Ma il problema a sinistra resta…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Zaniolo ha diverse offerte, ma non alle condizioni dettate dalla Roma. Io non lo darei mai in Italia a gennaio, andresti a rinforzare una concorrente per la Champions League. Se deve andare al Milan è meglio tenerlo. Spero che la Roma abbia la forza di non venderlo ad un club di Serie A…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Zaniolo al Milan? Questo è un matrimonio che s’ha da fare, col Milan o chi per lui. La Roma non lo può tenere dopo quello che è successo. Fino all’estate scorsa si parlava di 50-60 milioni, ma il giocatore non ha dimostrato di valerli. E’ un giocatore di grandi potenzialità, ma che ha un rendimento mediocre. Il Milan offre cifre reali, quello vale Zaniolo. L’affare lo farebbero tutti, il Milan che prende un calciatore che potrebbe esplodere per le qualità che ha, lo fa la Roma perchè non può tenerlo e poi con 25 milioni avrà preso di mira qualche rinforzo per Mourinho, e lo fa soprattutto Zaniolo che trova una soluzione che può offrirgli un riparo migliore…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Roma e Milan sono distanti, la Roma chiede tanto e il Milan offre poco. Ma si stanno parlando, e magari può anche dipendere dalla partita di stasera. E’ chiaro che l’opzione Zaniolo viene valutata dal Milan, è un giocatore che piace al Milan ed è diventata un’opportunità di mercato. C’è un rischio nel prenderlo, è un calciatore che ha dimostrato di non essere affidabile, altrimenti avrebbe già fatto 7-8 gol e qualche assist. A oggi le parti sono distanti, ma c’è tempo per avvicinarsi e arrivare a una soluzione. Si può arrivare a 5 milioni di prestito oneroso, più 20 dell’obbligo di riscatto. Credo all’opzione Milan-Zaniolo, ma è una trattativa complicata…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo? La Roma sbaglia a lasciarlo andare, non ci sono proprio le condizioni per un’operazione del genere, non ti puoi indebolire a gennaio. Io spero che questo affare non si faccia, che rientri nei ranghi com’è normale che sia, e poi a giugno con più tempo e più calma si troverà una soluzione. Ma se lo cedi ti indebolisci: se hai Dybala e Abraham ok, ma di soluzione alternative ne hai poche. Se poi dopo c’è la volontà assoluta del calciatore è un conto, altrimenti non lo farei proprio…Fra l’altro andresti a rinforzare una tua diretta concorrente…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “La Roma ha individuato in Ziyech il sostituto di Zaniolo, prendendolo in prestito con riscatto a giugno a cifre più basse di quelle che incasserebbe per Zaniolo. Secondo me ci guadagnerebbe la Roma, Ziyech è un giocatore definito al contrario di Zaniolo che è un giocatore aleatorio. Per me però è molto difficile che Zaniolo al Milan possa andare in porto in questa settimana, la politica del Milan non trasgredisce mai a certi parametri…”

