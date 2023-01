Pellegrini ok per il Napoli, ma in quale ruolo? Zalewski si sposta a destra

NOTIZIE AS ROMA – Da oggi si comincerà a fare sul serio. La Roma inizia la preparazione per la trasferta di Napoli, test difficilissimo contro la prima della classe che saggerà le ambizioni dei giallorossi, ora terzi in classifica.

Recuperato Lorenzo Pellegrini, che sarà regolarmente in campo domenica, anche se è da capire in quale ruolo, se da trequartista o mediano: la bella prestazione di El Shaarawy nel ruolo di esterno offensivo alle spalle di Abraham suggerirebbe la sua conferma in quella posizione, ma la squalifica di Celik cambia i piani di Mourinho.

A destra giocherà Zalewski, con il Faraone che potrebbe essere “costretto” a tornare ad occupare il ruolo di terzino a tutta fascia, a meno che Mou non preferisca puntare nuovamente su Spinazzola e lasciare Elsha in un ruolo più offensivo. A quel punto Pellegrini potrebbe giocare in mediana accanto a uno tra Matic e Cristante, con Dybala e Abraham in attacco.

Chi non ci sarà di sicuro è Nicolò Zaniolo, che ha già fatto sapere di non voler più giocare con la Roma fino a quando il mercato non sarà chiuso: il baby Volpato e il neo acquisto Solbakken saranno dunque le prime alternative per quel ruolo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero / Corriere dello Sport / Corriere della Sera