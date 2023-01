Roma, se parte Zaniolo arriva un rinforzo: i nomi in ballo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Se Zaniolo andrà via, qualcuno dovrà arrivare“. Josè Mourinho è stato molto chiaro sulle mosse di mercato della Roma nel caso di un’uscita come quella di Nicolò, un titolare nello scacchiere del tecnico.

Ma non è altrettanto chiaro se il rinforzo sarà sempre in attacco, o se Mou e Pinto preferiranno andare su un ruolo differente, considerato che lo Special One aveva anche confidato di essere “coperto” in quel ruolo avendo El Shaarawy, Volpato e Solbakken.

Sui quotidiani oggi c’è chi ripropone i nomi di Hakim Ziyech, 29 anni, esterno offensivo del Chelsea (che però chiede tanto di ingaggio) e Gerard Deulofeu (su cui c’è anche il forte interesse dell’Aston Villa, pronto ad offrirgli un contratto da 4 milioni l’anno), e chi invece pensa che la Roma possa puntare altrove.

Su un centrocampista, magari: Mou attende il rientro di Wijnaldum con ansia, ma per ora deve destreggiarsi tra Bove e Tahirovic, due ragazzini ancora acerbi. Un rinforzo in mediana in quel ruolo sarebbe gradito: Frattesi e Aouar restano i nomi al momento più gettonati, ma non è esclusa una sorpresa last minute.

